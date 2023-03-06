Рейсов из Москвы в Минводы стало больше

Опубликовано: 23:03, 6 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Слетать на курорты Кавказа стало проще – авиакомпания Utair с марта увеличила число рейсов из столицы в Минеральные Воды с одного до трех в день. Вылетают самолеты из столичного аэропорта Внуково, а цены стартуют от 2,8 тысяч рублей.

Курорты Ставрополья стали ближе для отдыхающих – российская авиакомпания Utair увеличила частоту полетов из Москвы в Минеральные Воды с одного до трех рейсов в сутки, сообщили в пресс-службе компании.

На увеличение числа полетов в крупнейший аэропорт Ставрополья компания пошла по многочисленным просьбам пассажиров – из аэропорта Минеральных Вод легко и удобно добраться до знаменитых здравниц края в Железноводске, Ессентуках, Кисловодске и Пятигорске, да и цена на билеты от 2 тысяч 800 рублей приятно удивит, передает ТАСС.

Раньше из Внуково в Минеральные Воды летал всего один рейс в сутки, что создавало определенные трудности для туристов, отметил президент "Utair - Пассажирские авиалинии" Олег Семенов.

Напомним, в маршрутной сети более 120 направлений, и одно из них – прямые авиарейсы из Центральной России на юг страны.