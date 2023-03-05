Афганистан вновь напал на границу Ирана

Афганские СМИ сообщили сегодня о трансграничном боестолкновении между боевиками запрещенной в России группировки "Талибан" и иранских военных. Бой произошел на границе иранской провинции Систан и Белуджистан и афганской провинции Нимроз.
Между Ираном и Афганистаном после установления в Кабуле власти талибов неоднократно происходили трансграничные боестолкновения, в том числе в конце 2021 года и прошлым летом. Две недели назад один из иранских пограничников был похищен "Талибаном", но вскоре возвращен.
Иран пока никак не комментирует новейшие сообщения, поэтому информация о бое сильно ограничена. Известно, что силовики Ирана и "Талибана" применили как легкие, так и тяжелые вооружения, но ничего не сказано о причине завязавшегося боестолкновения.
Также ничего не сообщается о пострадавших либо жертвах.
В то же время афганские СМИ утверждают, что бой еще не завершен. В том числе есть данные, что несколько иранских ракет упали возле полицейского участка в афганском городе Зарандж.