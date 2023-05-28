Два иранских пограничника погибли после столкновения с талибами

Два иранских пограничника убиты в результате боестолкновений, произошедших вчерашним утром на границе с Афганистаном. Еще двое получили ранения.
Накануне на границе Ирана и Афганистана произошли очередные боестолкновения между иранскими пограничниками и боевиками запрещенной в России группировки "Талибан". Об этом пишут иранские СМИ.
Бои случились в районе КПП Сасоли в районе округа Забул, расположенного в провинции Систан и Белуджистан.
В Иране отмечают, что талибы обстреляли пост из стрелкового оружия, в результате чего погибли два пограничника, еще двое получили ранения.
В свою очередь, представители "Талибан" обвинили иранскую сторону в том, что это она первой начала обстрел.
Причина конфликта на данный момент неизвестна.