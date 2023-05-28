Два иранских пограничника погибли после столкновения с талибами

Опубликовано: 11:32, 28 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Два иранских пограничника убиты в результате боестолкновений, произошедших вчерашним утром на границе с Афганистаном. Еще двое получили ранения.

Накануне на границе Ирана и Афганистана произошли очередные боестолкновения между иранскими пограничниками и боевиками запрещенной в России группировки "Талибан". Об этом пишут иранские СМИ.

Бои случились в районе КПП Сасоли в районе округа Забул, расположенного в провинции Систан и Белуджистан.

В Иране отмечают, что талибы обстреляли пост из стрелкового оружия, в результате чего погибли два пограничника, еще двое получили ранения.

В свою очередь, представители "Талибан" обвинили иранскую сторону в том, что это она первой начала обстрел.

Причина конфликта на данный момент неизвестна.