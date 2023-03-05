Спецпредставитель Брюсселя прибыл в Баку

Опубликовано: 18:28, 5 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Европейский спецпредставитель Тойво Клаар прилетел сегодня в Азербайджан для переговоров по посредничеству ЕС в армяно-азербайджанском урегулировании. В своем сообщении об этом он прокомментировал нападение армянских боевиков на азербайджанских военных в Карабахе.

Спецпредставитель Евросоюза по Южному Кавказу Тойво Клаар после трехмесячного перерыва прибыл сегодня в Азербайджан для встречи с высшим руководством республики.

Напомним, что в последний раз Тойво Клаар посещал Баку 25 ноября прошлого года. Тогда он был принят президентом Ильхамом Алиевым. За это время он трижды посетил Ереван: 8 декабря, затем 23 января и наконец 24 февраля.

На своем аккаунте в Twitter Клаар сообщил, что вновь находится в Баку и ожидает конструктивного диалога с властями Азербайджана с целью достижения прогрессе в армяно-азербайджанском урегулировании по направлениям, определенным во время февральских встреч на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Европейский дипломат также прокомментировал сегодняшнее нападение армянских боевиков на азербайджанских военных в Карабахе, назвав его "смертоносным инцидентом", который свидетельствует о необходимости продвижения на переговорах с целью обеспечения мира и стабильности в регионе.