Азербайджан пресек контрабанду оружия в Карабах

Опубликовано: 13:50, 5 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Контрабандисты оружия были обнаружены на объезде Лачинской дороги. В ходе перестрелки азербайджанские оперативники обезвредили злоумышленников. Три человека погибли. Диверсия по незаконному ввозу оружия в Карабах пресечена.

Министерство обороны Азербайджана сообщает, что сегодня утром удалось пресечь ввоз оружия в Карабах. Случилась перестрелка с контрабандистами, злоумышленники были обезврежены.

Азербайджанская сторона в течение довольно продолжительного времени получала сигналы о незаконных поставках оружия в Карабах с территории Армении. Злоумышленники нашли альтернативу Лачинской дороге. Для поставок оружия диверсанты стали использовать объезд Лачинского коридора, грунтовую дорогу Ханкенди-Халфали-Туршсу.

В ведомстве рассказали, что в воскресенье 5 марта в очередной раз поступила оперативная информация об осуществлении перевозки военного оборудования, боеприпасов и личного состава из Армении на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент. Подразделения ВС Азербайджана выдвинулись на место, чтобы проверить информацию. На грунтовой дороге был замечен автомобиль, попытка остановить его, привела к тому, что находящиеся в машине открыли огонь. Произошла перестрелка, ответным огнем злоумышленники были обезврежены.

Армения подтверждает гибель троих диверсантов. Еще один контрабандист госпитализирован с ранением.

Потери и раненые в результате инцидента есть и со стороны азербайджанской армии, уточнили в Минобороны республики.

Минобороны Азербайджана подчеркивает необходимость безоговорочного выполнения пунктов трехстороннего заявления и информирует, что дорога Ханкенди-Лачин - единственная автодорога между Карабахским экономическим районом Азербайджана и Арменией, любые перевозки по другим маршрутам недопустимы.

Ранее были установлены факты перевозки из Армении в Карабахский экономический район боеприпасов, других военных поставок, в том числе мин, топлива и живой силы, говорится в сообщении.

Воскресный инцидент стал очередным свидетельством необходимости создания Азербайджаном соответствующего КПП на дороге Лачин-Ханкенди, отмечают в Минобороны республики.

«Тот факт, что Армения все еще осуществляет военные перевозки в Карабахский экономический район Азербайджана, является продолжающейся агрессией этой страны против Азербайджана и политикой терроризма», - информирует ведомство.

Азербайджанская сторона подчеркивает, что вся ответственность за совершенную провокацию лежит на военно-политическом руководстве Армении.