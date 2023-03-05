Безвизовых стран для россиян станет на 11 больше

Опубликовано: 10:48, 5 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Соглашения об отмене виз для туристов Россия готовит с 11 странами мира. Сроки расширения списка безвизовых стран не ясны - соглашения двусторонние и многое зависит от второй стороны.

МИД РФ планирует заключить межправительственные соглашения о безвизе с 11 странами.

Куда без визы можно будет поехать из России?

В процессе подготовки соглашения о поездах без визы для россиян в страны Ближнего Востока: Бахрейн, Оман, Кувейт и Саудовскую Аравию. Также безвизовыми могут стать Мексика, Багамы, Малайзия, карибские Гаити, Барбадос, Тринидад и Тобаго, африканская Замбия.

Когда без визы станут доступны россиянам новые страны?

Проекты соглашений о безвизе с перечисленными странами находятся на различных стадиях проработки. Оценить сроки отмены виз сложно - согласование международных договоров и их подписание всегда в равной степени зависит от активности обеих сторон, пояснил статс-секретарь - замглавы МИД РФ Евгений Иванов.

МИД России проинформирует общественность, как только список безвизовых стран для граждан расширится, пишет ТАСС.

Также известно, что Россия уже в 2023 году может установить безвизовый режим с Ираном. В Тегеране позитивно смотрят на взаимную отмену виз.

В настоящее время виза для россиян не нужна для поездок более чем в 70 стран мира.