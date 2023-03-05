Безвизовых стран для россиян станет на 11 больше

МИД РФ планирует заключить межправительственные соглашения о безвизе с 11 странами.
Куда без визы можно будет поехать из России?
В процессе подготовки соглашения о поездах без визы для россиян в страны Ближнего Востока: Бахрейн, Оман, Кувейт и Саудовскую Аравию. Также безвизовыми могут стать Мексика, Багамы, Малайзия, карибские Гаити, Барбадос, Тринидад и Тобаго, африканская Замбия.
Когда без визы станут доступны россиянам новые страны?
Проекты соглашений о безвизе с перечисленными странами находятся на различных стадиях проработки. Оценить сроки отмены виз сложно - согласование международных договоров и их подписание всегда в равной степени зависит от активности обеих сторон, пояснил статс-секретарь - замглавы МИД РФ Евгений Иванов.
МИД России проинформирует общественность, как только список безвизовых стран для граждан расширится, пишет ТАСС.
Также известно, что Россия уже в 2023 году может установить безвизовый режим с Ираном. В Тегеране позитивно смотрят на взаимную отмену виз.
В настоящее время виза для россиян не нужна для поездок более чем в 70 стран мира.