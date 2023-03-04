Самый длинный в мире подземный акведук ждет туристов

Опубликовано: 21:00, 4 мар 2023 (UTC+3 MSK)

В Иране отреставрировали самый длинный в мире подземный акведук Зарч в городе Йезд. Этот древний город называют живым свидетельством разумного использования ограниченных доступных ресурсов для выживания на пустынных территориях. Считается, что иранская ирригационная система, которую называют "канаты" работает здесь три тысячи лет.

Ранее "Вестник Кавказа" рассказывал об акведуке Валента в Стамбуле.

Йезд готовится к приему первых туристов после восстановительных работ на акведуке Зарч. Считается, что иранская ирригационная система, которую называют "канаты" работает здесь три тысячи лет.

Канаты притягивают туристов

Реставрация трехтысячелетнего акведука и близлежащего древнего замка даст толчок развитию туризма в этом районе. Глава департамента исторического наследия провинции Йезд Ахмад Ахунди сообщил, что туристы, эксперты и просто все интересующиеся в ближайшем времени смогут посетить этот акведук, который имеет все шансы стать главной туристической достопримечательностью провинции.

Канат (кяриз) - это подземная гидротехническая система, совмещающая в себе систему орошения и водопровод. Канат Зарч берет начало в селе Фахрадж, которое находится в 80 км на северо-восток от Йезда. Сам канал проходит на глубине 30-40 м. Сейчас в Иране используется около 37 тысяч из 120 тысяч этих древних подземных систем водоснабжения, в основном в засушливых и полузасушливых регионах страны.

В ЮНЕСКО впечатлены

11 иранских канатов было внесено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО под общим названием Персидский канат. Каждый из них представляет множество других канатов с точки зрения географических областей, архитектурных дизайнов и других аспектов. В ЮНЕСКО отмечают, что такие подземные туннели являются исключительным свидетельством культурных традиций и обычаев народов, проживающих в пустынных районах с засушливым климатом. Как правило, каждый канат содержит туннель определенного уклона для сбора воды из подземного источника.

Древнейший город Ирана

Йезд - один из древнейших городов Ирана, взявших эту концепцию на вооружение, чтобы сделать возможным заселение центральной части страны. Считается, что самые ранние системы водоснабжения в Йезде датируются эпохой Сасанидов (с 224 до 651 г. н.э.). Большинство сохранившихся сардобов (подземных водных резервуаров) были построены до поздних периодов Сефевидов и Каджаров. С точки зрения ландшафтной архитектуры, ключевую роль в формировании облика города Йезд играют сардобы и ветряные башни.

В июле 2017 года историческая часть города Йезд вошла в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Зажатый между пустынями Деште-Кевир на севере и Деште-Лут на юге, город-оазис обладает очень гармоничным архитектурным ансамблем со светскими и религиозными постройками, оставленными различными эпохами. В Йезде можно увидеть множество домов из глины, оснащенных инновационными бадгирами (башнями "ловцами ветра"), атмосферных переулков, а также исламских и иранских памятников. Стены и крыши-куполы большинства зданий построены из глины. Дома стоят тесно, что обеспечивает тень, в переулках и двориках под крышами можно спрятаться от жары. Причем старая часть города сумела избежать излишней модернизации, которая разрушила многие традиционные глиняные города.

Город продолжает жить, как живут его традиционные районы и дома, подземный акведук, базары, хамамы, сардобы, мечети, синагоги, зороастрийские храмы и исторический садо Долат-Абада. В городе мирно сосуществуют приверженцы трех религий: ислама, иудаизма и зороастризма.