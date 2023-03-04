Самый длинный в мире подземный акведук ждет туристов

Ранее "Вестник Кавказа" рассказывал об акведуке Валента в Стамбуле.
Йезд готовится к приему первых туристов после восстановительных работ на акведуке Зарч. Считается, что иранская ирригационная система, которую называют "канаты" работает здесь три тысячи лет.
Канаты притягивают туристов
Реставрация трехтысячелетнего акведука и близлежащего древнего замка даст толчок развитию туризма в этом районе. Глава департамента исторического наследия провинции Йезд Ахмад Ахунди сообщил, что туристы, эксперты и просто все интересующиеся в ближайшем времени смогут посетить этот акведук, который имеет все шансы стать главной туристической достопримечательностью провинции.
Канат (кяриз) - это подземная гидротехническая система, совмещающая в себе систему орошения и водопровод. Канат Зарч берет начало в селе Фахрадж, которое находится в 80 км на северо-восток от Йезда. Сам канал проходит на глубине 30-40 м. Сейчас в Иране используется около 37 тысяч из 120 тысяч этих древних подземных систем водоснабжения, в основном в засушливых и полузасушливых регионах страны.
В ЮНЕСКО впечатлены
11 иранских канатов было внесено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО под общим названием Персидский канат. Каждый из них представляет множество других канатов с точки зрения географических областей, архитектурных дизайнов и других аспектов. В ЮНЕСКО отмечают, что такие подземные туннели являются исключительным свидетельством культурных традиций и обычаев народов, проживающих в пустынных районах с засушливым климатом. Как правило, каждый канат содержит туннель определенного уклона для сбора воды из подземного источника.
Древнейший город Ирана
Йезд - один из древнейших городов Ирана, взявших эту концепцию на вооружение, чтобы сделать возможным заселение центральной части страны. Считается, что самые ранние системы водоснабжения в Йезде датируются эпохой Сасанидов (с 224 до 651 г. н.э.). Большинство сохранившихся сардобов (подземных водных резервуаров) были построены до поздних периодов Сефевидов и Каджаров. С точки зрения ландшафтной архитектуры, ключевую роль в формировании облика города Йезд играют сардобы и ветряные башни.
В июле 2017 года историческая часть города Йезд вошла в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Зажатый между пустынями Деште-Кевир на севере и Деште-Лут на юге, город-оазис обладает очень гармоничным архитектурным ансамблем со светскими и религиозными постройками, оставленными различными эпохами. В Йезде можно увидеть множество домов из глины, оснащенных инновационными бадгирами (башнями "ловцами ветра"), атмосферных переулков, а также исламских и иранских памятников. Стены и крыши-куполы большинства зданий построены из глины. Дома стоят тесно, что обеспечивает тень, в переулках и двориках под крышами можно спрятаться от жары. Причем старая часть города сумела избежать излишней модернизации, которая разрушила многие традиционные глиняные города.
Город продолжает жить, как живут его традиционные районы и дома, подземный акведук, базары, хамамы, сардобы, мечети, синагоги, зороастрийские храмы и исторический садо Долат-Абада. В городе мирно сосуществуют приверженцы трех религий: ислама, иудаизма и зороастризма.