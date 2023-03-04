Где и как отметить фестиваль красок Холи

Опубликовано: 5:00, 4 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Холи - индуистский фестиваль красок - празднуется по всему миру. Огромные толпы людей устраивают шествие и осыпают друг друга цветным порошком. Праздник, который начинается 8 марта, символизирует приход весны, а для индуистов - победу добра над злом.

Ранее "Вестник Кавказа" рассказывал, как празднуют Од чершенбеси в Азербайджане.

Дата мартовского праздника Холи, который выпадает в ночь на полнолуние, незначительно меняется каждый год, пишет The National News. Первую ночь праздника в Индии встречают зачастую достаточно сдержанно, а во второй день начинается красочное зрелище.

Мифы Холи

Существуют различные теории относительно происхождения праздника, но на Индийском субконтиненте он известен на протяжении многих веков, а сведения о нем содержатся в древней индийской литературе.

Миф первый

Одна из наиболее популярных историй рассказывает об индуистском божестве Вишну и его преданном Прахладе. Прахлада был сыном злого короля по имени Хираньякашипу, который требовал, чтобы все молились только ему. Прахлада отказался поклоняться отцу и продолжил молиться Вишну. Холика, сестра Хираньякашипу, разозлилась на Прахладу из-за его верности Вишну и решила его убить. Защищенная богами от разрушительной силы огня, она обманом заставила Прахладу сесть к ней на колени, пока сама она находилась в костре. Прахлада выдержал испытание, потому что молился Вишну, а вот Холика погибла. Таким образом название фестиваля ”Холи” - производное от имени ”Холика”.

Во многих регионах Индии и Непала в первую ночь фестиваля жгутся костры, символизирующие сожжение всего злого.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Миф второй

Другая история повествует о любви бога Кришны к Радхе. Кришна, у которого кожа темно-голубого цвета, потому что в детстве его пыталась отравить демоница, переживал, что Радха отвергнет его из-за внешнего вида. Его мать, Яшода, предложила ему в шутку намазать лицо Радхи каким-нибудь ярким порошком. Кришна последовал совету матери, Радха в него влюбилась и они поженились.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Миф третий

Есть и те, кто верит, что цвета Холи, ставшие частью фестиваля, появились после того, как Кришна в шутку облил своих подданных цветной водой.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как отмечают Холи?

В различных регионах Индии, где Холи - национальный праздник, фестиваль адаптировался под всевозможные культуры. В штате Уттар-Прадеш, например, женщины бросают палки в мужчин, которые защищаются с помощью щитов. В Пенджабе ярмарки Холи продолжаются несколько дней. В Манипуре молодые люди исполняют групповой народный танец табал чонгба при полной луне, а празднования длятся обычно шесть дней. Игры и забавы с красками распространены повсеместно.

В Непале Холи тоже важный фестиваль и национальный праздник.

Холи в ОАЭ

Благодаря индийской диаспоре, Холи стали отмечать по всему миру. Цветные марафоны, во время которых участники обсыпаются цветными порошками, стали популярными практически во всех странах. Критики, в свою очередь, отмечают, что подобные мероприятия уничтожают религиозную значимость фестиваля.

В ОАЭ, например, фестиваль обычно сопровождается концертами и мероприятиями на открытом воздухе. Рестораны тоже не остаются в стороне: разрабатываются специальные меню и предложения во время Холи. В Абу-Даби и Дубае проводятся 12-часовые пляжные вечеринки с лучшими ди-джеями из ОАЭ и Индии. В этом году Абу-Даби начинает марафон вечеринок 4 марта в Al Raha Beach Hotel с участием болливудских и эмиратских ди-джеев. В Дубае праздничные мероприятия будут проходить на Северном пляже, La Mer, 11 марта.