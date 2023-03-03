Опубликовано: 12:00, 3 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт МИД России

Главы МИД России и Армении встретились в Нью-Дели, где обсудили нормализацию армяно-азербайджанских отношений, двустороннее сотрудничество и другие актуальные вопросы.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров провел встречу со своим армянским коллегой Араратом Мирзояном, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства России.

Как заявили на Смоленской площади, стороны обсудили вопросы, связанные с ситуацией на Южном Кавказе. Так, Лавров призвал армянскую сторону активизировать усилия по всем трекам нормализации отношений Баку и Еревана в соответствии со всеми договоренностями глав РФ, Азербайджана и Армении.

Помимо этого, Лавров и Мирзоян затронули также вопросы двусторонних отношений, сотрудничество на международных площадках в рамках общих интеграционных объединений.