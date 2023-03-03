В Грузии отмечают День матери

Опубликовано: 10:36, 3 мар 2023 (UTC+3 MSK)

В Грузии празднуют День матери. Сегодня в стране выходной.

В Грузии 3 марта отмечают День матери. Изначально праздник задумывался как альтернатива Международному женскому дню, но впоследствии было решено сохранить обе даты.

История праздника восходит ко временам президентства Звиада Гамсахурдия, который в 1991 году вынес его на утверждение парламента. Планировалось, что День матери заменить отмененный в стране праздник – Международный женский день.

Однако при втором президенте Грузии Эдуарде Шеварднадзе 8 марта снова было включено в праздничный календарь по инициативе тогдашнего председателя парламента Нино Бурджанадзе. С тех пор в Грузии в марте есть два официальных выходных дня, посвященных женщинам. В этот день дети дарят матерям цветы и небольшие подарки.