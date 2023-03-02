Опубликовано: 12:54, 2 мар 2023 (UTC+3 MSK)

Глава МИД РФ Сергей Лавров обвинил Запад в "похоронах" зерновой сделки и призвал к честному расследованию теракта на "Северных потоках" с участием московской стороны.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обвинил Запад в закапывании в землю "зерновой сделки".

По его словам, сегодня западные страны решили похоронить инициативу ООН "без зазрения совести". Он добавил, что сегодня сельхозпродукция из России натыкается на откровенные препятствия, несмотря на убеждения Евросоюза.

Ситуация на "Северных потоках"

Лавров также призвал к быстрому и честному расследованию взрывов на российских газопроводах "Северные потоки", подчеркнув, что в этом принимать участие должны и России, и другие заинтересованные стороны.

Глава МИД отметил, что Москва сегодня шокирована тем, что диверсия на газопроводах в зоне ответственности Евросоюза и НАТО осталась безнаказанной. Также он напомнил, что взрывы на "Северных потоках" являются актом терроризма.