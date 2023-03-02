Суточные показатели коронавируса в России снова растут

Опубликовано: 12:42, 2 мар 2023 (UTC+3 MSK)

В России второй день подряд растет число новых заболевших коронавирусом – пока прирост небольшой, однако как ситуация будет развиваться дальше, медики не говорят, а лишь призывают жителей не расслабляться.

В России снова суточный прирост больных коронавирусом – по данным федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией, за минувшие сутки таковых в стране насчитали 14 096 человек, что на 658 человек больше, чем накануне.

Немного выросла и смертность от болезни – 39 человек, хотя накануне было зафиксировано всего 37 смертей.

Число новых заболевших в Москве снизилось – 2 788 против 3 413 новых заболевших накануне, в Санкт-Петербурге болезнь диагностировали у 1 215 человек, выросло число новых заболевших в Московской области – 489 против 302 человек накануне. В Краснодарском крае 277 новых больных, на Ставрополье тоже заметный рост – 352 против 247 человек накануне, в Крыму – 45. В Дагестане двукратный рост - диагноз "коронавирус" подтвердился у 15 человек против восьми накануне, в Кабардино-Балкарии то же самое - заболели 23 человека, накануне в республике было 11 новых заболевших, в Адыгее 15 новых пациентов, что в полтора раза больше, чем накануне, в Карачаево-Черкесии – 20, тогда как накануне было 12, только четыре человека заболели коронавирусом в Ингушетии, 17 - в Северной Осетии, появились больные и в Чечне, правда, всего два человека.

В больнице с коронавирусом за сутки оказались еще 1 766 человек, накануне таковых было больше - 1 950 заболевших. А вот число случаев выздоровления уменьшилось - 13 937 выздоровевших против 16 557 днем ранее, до 21 645 346.

Напомним, днем ранее в стране зарегистрировали 13 438 случаев заражения и 37 смертей, всего с начала пандемии - 22 300 004 и 396 176.