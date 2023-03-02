Армения увеличила экспорт в Турцию в 139 раз

Опубликовано: 12:01, 2 мар 2023 (UTC+3 MSK)

Отмена Арменией эмбарго на турецкие товары благотворно повлияла на торговлю между странами. В прошлом году экспорт из Турции совершил резкий скачок, увеличившись почти в 140 раз. Общий товарооборот вырос в 4,4 раза.

Экспорт товаров из Армении в Турцию после отмены эмбарго вырос почти в 140 раз, рассказали в армянском Минэкономики.

В общей сложности за год после отмены ограничений товарооборот между странами составил $324,5 млн. Этот показатель в 4,4 раза больше, чем за такой же период позапрошлого года, когда страны "наторговали" на $73,5 млн, передает Sputnik Армения.

Экспорт и импорт

В минувшем году Армения продавала товаров в Турцию на сумму, в 139 раз (!) большую, чем в 2021 году: $61,2 млн и $0,44 млн соответственно.

В обратном направлении объем торговли за это же время подскочил в 3,6 раза и составил $263,3 млн. Ранее он равнялся $73 млн.

Чем торгуют Турция и Армения

Даже во время эмбарго, в 2021 году, власти разрешали турецким предпринимателям продавать в Армению сырье и продукции для переработки, то есть стройматериалы, определенные ткани и кожу, так как запрет и на них сильно бы ударил по армянскому бизнесу.

В прошлом году первые места в списке турецких товаров, которые продавались в Армению, занимали алюминиевая арматура, цитрусовые, одежда из трикотажа, электроприборы и др.

Армения же поставляла в Турцию прежде всего золото, дубленую кожу, шкуры крупного рогатого скота и технику, этикетки, драгоценные камни и т. д.

Об эмбарго на турецкие товары

Власти Армении ввели эмбарго на продукцию из Турции с 1 января 2021 года. Как и следовало ожидать, мера резко сократила товарооборот: в том же году он уменьшился на 68,3%, составив $73,5 млн место $231,5 млн год назад.

В конце 2021 года Ереван решил не продлевать эмбарго. В результате за первые шесть месяцев 2022 года экспорт из Армении в Турцию вырос почти в 200 раз.