Движение неприсоединения собралось в Баку

Опубликовано: 10:00, 2 мар 2023 (UTC+3 MSK)

Саммит Движения неприсоединения, а точнее, его Контактной группы по борьбе с коронавирусом, проходит сегодня в Баку. В столицу Азербайджана прибыли представители около 70 стран, в том числе президенты Туркменистана, Узбекистана, Ирака, Ливии и Боснии и Герцеговины.

Саммит Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с коронавирусом проводится сегодня в Баку.

Участники саммита

На мероприятие соберутся представители порядка 70 стран мира.

Так, в саммите примут участие президенты Туркменистана, Узбекистана, Ирака, Ливии и Боснии и Герцеговины.

В Баку также прибыли вице-президенты Кубы, Габона и Танзании, главы правительств Алжира и Кении и высокопоставленные представители других государств.

Участниками саммита станут и руководители международных организаций, в том числе президент 77-й сессии Генассамблеи ООН Чабо Кереши, генсек Всемирной туристской организации ООН Зураб Пололикашвили, гендиректор Международной Организации по миграции Антонио Виторино, гендиректор отделения ООН в Женеве Татьяна Валовая, генсекретарь Организации экономического сотрудничества Хусрав Нозири и другие.

Выступление Ильхама Алиева

Президент Азербайджана, которому принадлежит председательство в Движении неприсоединения, в первую очередь объявил минуту молчания в память о жертвах разрушительного землетрясения в Турции и Сирии.

О новом мировом порядке

Далее Ильхам Алиев подчеркнул, что ключевая цель Баку в качестве председателя Движения заключается в защите справедливости и международного права. Глава государства пояснил, что в данный момент идет формирование нового мирового порядка - Восток и Запад находятся в состоянии наиболее серьезной с момента окончания холодной войны конфронтации, что сказывается на всем мире.

О Совбезе ООН

Ильхам Алиев также заявил о неэффективности Совбеза ООН в том виде, в каком он существует сейчас. Глава государства напомнил, что некоторые его резолюции выполнялись буквально за несколько дней, но Армения на протяжении почти 30 лет игнорировала четыре резолюции Совбеза, согласно которым ее армия должна была быть немедленно и полностью выведена с территорий Азербайджана.

Президент Азербайджана констатировал, что весь мир уже много лет обсуждает необходимость реформы ООН: Совбез организации фактически устарел, он не соответствует действительности. Глава государства заявил о необходимости расширить его, что увеличит его представительность и позволит сделать его более справедливым с точки зрения географии.

Ильхам Алиев добавил, что в 2020 году Азербайджан сам добился выполнения резолюций Совбеза ООН: страна восстановила свою территориальную целостность и достигла исторической справедливости с помощью военно-политических средств, и это был первый такой прецедент в мире с момента создания ООН.

Последствия армянской оккупации и минная угроза

Глава государства напомнил, что вскоре после окончания Карабахской войны Баку представил Еревану пять базовых принципов мирного соглашения, в основе которых лежало взаимное признание суверенитета и территориальной целостности Азербайджана и Армении.

Он также поблагодарил участников Движения неприсоединения, которые проявили твердость при поддержке справедливой позиции Азербайджана, не дав возможности Совбезу ООН принять предвзятые антиазербайджанские резолюции.

В целом, обратил внимание Ильхам Алиев, оккупанты своими действиями превратили территории Азербайджана в классический пример урбицида, культуроцида и экоцида, что своими глазами увидели после их освобождения тысячи иностранных дипломатов, представителей СМИ и НПО, политиков.

Более того, подчеркнул президент, после армянской оккупации Азербайджан оказался в числе наиболее сильно заминированных стран мира, порядка 300 азербайджанцев погибли или были тяжело ранены в результате подрыва мин с ноября 2020 года.

В связи с этим Ильхам Алиев предложил создать Группу стран-единомышленников, пострадавших от мин - ведь ряд членов Движения неприсоединения входят в число государств, где находится больше всего мин и неразорвавшихся боеприпасов. Глава государства отметил, что работа этой Группы помогла бы сделать так, чтобы голос этих стран услышали во всем мире.