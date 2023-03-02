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Бердымухамедов прибыл в Баку

Бердымухамедов прибыл в Баку
Самолет с президентом Туркменистана приземлился в аэропорту Гейдар Алиев в столице Азербайджана. Сердар Бердымухамедов проведет встречу с Ильхамом Алиевым и примет участие в саммите Движения неприсоединения

Туркменский лидер Сердар Бердымухамедов прибыл в Баку для встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и участия в саммите Движения неприсоединения.

В честь главы туркменского государства в аэропорту Гейдар Алиев был выстроен почетный караул, а также установлены государственные флаги Азербайджана и Туркменистана.

Высокопоставленного гостя в аэропорту встретили первый зампремьера Азербайджана Ягуб Эйюбов, замглавы МИД Халаф Халафов и другие официальные представители.

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