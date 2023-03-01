Кто скупает недвижимость в Великобритании

Опубликовано: 22:00, 1 мар 2023 (UTC+3 MSK)

Почему состоятельные инвесторы из ближневосточного региона заинтересованы британским рынком недвижимости, в том числе коммерческими объектами. Обеспеченные частные лица – основные игроки на европейском рынке недвижимости.

Ранее "Вестник Кавказа" писал, что москвичи скупают квартиры в Сочи и Краснодаре.

Состоятельные инвесторы с Ближнего Востока, которых привлекают относительно низкие цены и колебания обменного курса, стали основными покупателями британской недвижимости. Тенденция не нова (впервые она проявилась в 1960-х годах) и подчеркивает важность торговых связей и необходимость их поддержки со стороны частных банков и управляющих капиталом, пишет Wealth Briefing. Приведенные данные предоставлены Алексом Джеймсом, главой консультационного отдела частных клиентов в компании Knight Frank.

Рост благосостояния стран Персидского залива

Согласно последним прогнозам, опубликованным Международным валютным фондом, рост ВВП в странах Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), то есть в Бахрейне, Кувейте, Омане, Катаре, Саудовской Аравии и ОАЭ составит 3,6% в 2023 году.

Минувший год для экономики ОАЭ был просто замечательным, объемы торговли достигли 1 трлн дирхамов ($272 млрд), а реэкспорт 300 млрд дирхамов впервые в истории ($81,1 млрд). ВВП страны вырос до 6% по сравнению с 3,8% в 2021 году. Ожидается, что развивающиеся экономические подсектора, оживление на рынках капитала и новые социально-экономические меры обеспечат рост экономики страны выше 6,5% в этом году и в следующем.

Влияние украинского конфликта и глобальных макроэкономических встречных ветров было смягчено ростом цен на сырьевые товары, что обуславливает более оптимистический прогноз для ближневосточных экономик в эпоху неопределенности. Благоприятные условия обеспечили рост благосостояния и стремление к размещению капитала на мировых рынках недвижимости.

Недвижимость – главная цель

По данным опроса Knight Frank по благосостоянию (Wealth Report Attitudes Survey), в котором представлены частные лица со сверхвысоким уровнем дохода и управляющие, владеющие капиталом, превышающим $2,5 трлн, недвижимость (или в качестве средства хеджирования средств на фоне инфляции, или как возможность для диверсификации) была названа главной целью 46% опрошенных.

Инвестиции в коммерческую недвижимость

По всему миру в течение 2022 года наблюдалось стремительное восстановление инвестиций в сектор коммерческой недвижимости. Инвестиции за этот период составили $400 млрд, а ближневосточные инвесторы купили британскую коммерческую собственность на сумму $700 млн. На гостиничный бизнес Великобритании пришлось 65% ближневосточного частного капитала, вложенного в страну в 2022 году, на офисный сектор - 29%, а на жилье для престарелых - 6%. Годом ранее на офисный сектор пришлось 17% инвестиций, а на дома для пожилых - 0%, а гостиничная недвижимость получила 72% ближневосточного капитала.

Валютные преимущества

Скорее всего, инвестиции в Великобританию (по сравнению с другими европейскими и не только направлениями) со стороны лиц с высоким уровнем благосостояния в этом году увеличатся, поскольку ближневосточные предприниматели пользуются валютными преимуществам и отсутствием конкуренции со стороны крупных организаций. У частного капитала будет больше возможностей для конкуренции с финансовыми учреждениями и частными инвестиционными компаниям, которые более чувствительны к росту стоимости долга и в целом сохраняют активы в течение короткого периода времени. Инвестиции в коммерческую недвижимость Великобритании со стороны Ближнего Востока, скорее всего, составит $1 млрд, то есть увеличится на 30% по сравнению с годом ранее.

Офисная недвижимость

Knight Frank считает, что в этом году большие объемы капитала будут вкладываться в сектор офисной недвижимости. В 2022 году активы сектора, приобретенные ближневосточными инвесторами, составили $361,3 млн. В прошлом году офисный сектор был самым популярным активом недвижимости: на него пришлось треть всех трат. Это выше, чем 16%, зафиксированных в данной категории в среднем по миру. Поскольку гарантированный долгосрочный и привязанный к инфляции доход от аренды офисных зданий голубым фишкам продолжает возглавлять виш-лист инвесторов, вполне вероятно, что в этом году более половины всех значительных трансграничных сделок придется на этот подсектор.

Ослабление фунта

Ближневосточные инвесторы станут еще более активными на британском рынке из-за ослабления фунта и вероятной переоценки, которая уже происходит на нескольких рынках страны. Стоимость фунта - $1,22, выше, чем рекордно низкие $1,03 в сентябре прошлого года, но ниже, чем $1,37, которые были зафиксированы в январе 2022 и обеспечили выгодный обменный курс. Ожидается, что в 2023 году будут продолжаться колебания стоимости валюты, цен на энергоресурсы, инфляция тоже будет нестабильной.

Новые возможности

В результате, волатильность долга сохранится, что, в свою очередь, обеспечит возможности для новых инвесторов, предпочитающих коммерческую недвижимость, поскольку они менее зависят от кредитов, чем институциональные покупатели. Поэтому активные ближневосточные инвесторы с большими деньгами, которые стремятся к диверсификации и укреплению своих портфолио за счет основных британских рынков, обеспечат значительную часть глобальных капиталовложений в недвижимость.