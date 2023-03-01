Ереван направил Баку проект регламента для комиссий по делимитации

Опубликовано: 19:25, 1 мар 2023 (UTC+3 MSK)

Армения передала Азербайджану возможный регламент, по которому могли бы работать комиссии по делимитации госграницы, заявил Никол Пашинян. Он также выразил уверенность, что Баку и Ереван должны продолжать работу над текстом мирного договора.

Руководство Армении направило в Баку проект документа, который определял бы деятельность комиссий по делимитации государственной границы.

Такое заявление сделал армянский премьер.

"Недавно мы передали Азербайджану проект регламента работы комиссий по делимитации границ. И ждем отклика и на этот документ" — Никол Пашинян

Проект мирного договора

Глава правительства напомнил, что ранее Армения передала Азербайджану свой вариант текста мирного соглашения, так что в целом Баку и Ереван уже трижды обменялись предложениями по его тексту, и стороны должны продолжать работу по этому вопросу.

При этом армянский премьер уточнил, что она может вестись активно и вне очного формата.

Ранее спикер парламента РА сообщил о достижении сторонами консенсуса по ряду пунктов мирного договора. Кроме того, Ален Симонян выразил мнение, что документ не должен содержать какие-либо упоминания Карабаха и армян, проживающих в Карабахском экономическом районе Азербайджана.

Ильхам Алиев о мире на Южном Кавказе

Президент Азербайджана на переговорах с Сергеем Лавровым в Баку выразил надежду на прорыв в армяно-азербайджанском урегулировании, который должен произойти уже в текущем году.

Он подчеркнул, что Баку настроен на продуктивную работу и с Ереваном, и с Москвой, которая поможет поскорее забыть о вражде и вернуть мир на Южный Кавказ.