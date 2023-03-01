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Ереван направил Баку проект регламента для комиссий по делимитации

Никол Пашинян
Армения передала Азербайджану возможный регламент, по которому могли бы работать комиссии по делимитации госграницы, заявил Никол Пашинян. Он также выразил уверенность, что Баку и Ереван должны продолжать работу над текстом мирного договора.

Руководство Армении направило в Баку проект документа, который определял бы деятельность комиссий по делимитации государственной границы.

Такое заявление сделал армянский премьер.

"Недавно мы передали Азербайджану проект регламента работы комиссий по делимитации границ. И ждем отклика и на этот документ"

— Никол Пашинян

Проект мирного договора

Глава правительства напомнил, что ранее Армения передала Азербайджану свой вариант текста мирного соглашения, так что в целом Баку и Ереван уже трижды обменялись предложениями по его тексту, и стороны должны продолжать работу по этому вопросу.

При этом армянский премьер уточнил, что она может вестись активно и вне очного формата.

Ранее спикер парламента РА сообщил о достижении сторонами консенсуса по ряду пунктов мирного договора. Кроме того, Ален Симонян выразил мнение, что документ не должен содержать какие-либо упоминания Карабаха и армян, проживающих в Карабахском экономическом районе Азербайджана.

Ильхам Алиев о мире на Южном Кавказе

Президент Азербайджана на переговорах с Сергеем Лавровым в Баку выразил надежду на прорыв в армяно-азербайджанском урегулировании, который должен произойти уже в текущем году.

Он подчеркнул, что Баку настроен на продуктивную работу и с Ереваном, и с Москвой, которая поможет поскорее забыть о вражде и вернуть мир на Южный Кавказ.

Скорого возобновления переговоров по мирному соглашению с Арменией ждут в Баку

Скорого возобновления переговоров по мирному соглашению с Арменией ждут в Баку

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