Ереван направил Баку проект регламента для комиссий по делимитации

Руководство Армении направило в Баку проект документа, который определял бы деятельность комиссий по делимитации государственной границы.
Такое заявление сделал армянский премьер.
"Недавно мы передали Азербайджану проект регламента работы комиссий по делимитации границ. И ждем отклика и на этот документ"
— Никол Пашинян
Проект мирного договора
Глава правительства напомнил, что ранее Армения передала Азербайджану свой вариант текста мирного соглашения, так что в целом Баку и Ереван уже трижды обменялись предложениями по его тексту, и стороны должны продолжать работу по этому вопросу.
При этом армянский премьер уточнил, что она может вестись активно и вне очного формата.
Ранее спикер парламента РА сообщил о достижении сторонами консенсуса по ряду пунктов мирного договора. Кроме того, Ален Симонян выразил мнение, что документ не должен содержать какие-либо упоминания Карабаха и армян, проживающих в Карабахском экономическом районе Азербайджана.
Ильхам Алиев о мире на Южном Кавказе
Президент Азербайджана на переговорах с Сергеем Лавровым в Баку выразил надежду на прорыв в армяно-азербайджанском урегулировании, который должен произойти уже в текущем году.
Он подчеркнул, что Баку настроен на продуктивную работу и с Ереваном, и с Москвой, которая поможет поскорее забыть о вражде и вернуть мир на Южный Кавказ.