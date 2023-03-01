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Главы МИД России и Турции обсудили зерно и Сирию

МИД РФ
Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу встретились на полях мероприятий G-20 в столице Индии, где обсудили зерновую сделку и международную ситуацию.

Россиийский глава МИД Сергей Лавров провел встречу со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу на полях "Группы 20" в Нью-Дели, сообщили на Смоленской площади.

Министры обсудили вопросы двустороннего экономического и политического сотрудничества, ликвидацию последствий мощных землетрясений в Турции, а также ситуацию вокруг зерновой сделки.

В заявлении МИД сказано, что зерновая сделка может быть продлена только при учете интересов самой России в плане доступа отечественных товаров на мировые рынки.

Также стороны затронули сирийскую проблему. Особое внимание главы МИД обратили внимание на вопросы нормализации сирийско-турецких связей.

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