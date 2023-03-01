Российская нефть приходит в себя после падения

Опубликовано: 15:43, 1 мар 2023 (UTC+3 MSK)

Цены на российскую нефть марки Urals в ушедшем феврале снизилась почти вдвое, опустившись ниже психологической отметки в $50 за баррель по отношению к февралю минувшего года, свидетельствует статистика.

Средняя цена российской нефти Urals в феврале составила $49,56 за баррель – это в 1,86 раз ниже, чем в феврале минувшего 2022 года, сообщил сегодня в своем Telegram-канале Минфин России.

В финансовом регуляторе напомнили, что годом ранее, в январе-феврале 2022 года, Urals в среднем стоила $88,89 за баррель, передает ТАСС.

В то же время с начала марта стоимость партий нефти Urals с поставками из портов Балтийского моря снова идут в рост – сейчас после сокращения ее добычи российская нефть выросла до $55 за баррель, хотя на минимуме в начале января ее цена опускалась до $40, пишет Reuters.

Как полагают аналитики агентства, главной причиной подорожания стало большее число желающих перевозить ее, поскольку к теневому флоту танкеров, собранному Россией перед введением потолка цен, присоединились китайские супертанкеры класса VLCC и греческие суда.

Сейчас баррель эталонной марки нефти Brent на бирже MOEX стоит $85,13, стоимость нефти WTI на бирже NYMEX составляет $76.32 за баррель.