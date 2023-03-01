Опубликовано: 12:40, 1 мар 2023 (UTC+3 MSK)

В ООН рассчитывают, что зерновую соглашения продлят после 18 марта. В организации отметили, что все время контактируют с ее участниками.

ООН надеется, что участники зернового соглашения продлят его. Об этом сообщили в отделе коммуникаций Офиса координатора ООН по зерновой инициативе.

Его глава отметила, что организация постоянно контактирует со всеми участниками сделки, чтобы она было пролонгировано после 18 марта, когда заканчивается срок его действия.

На прошлой неделе генсек ООН заявил о необходимости продлить зерновую сделку. По словам Антониу Гутерриша, очень важно также добиться соблюдения всеми участниками достигнутых ранее договоренностей

Напомним, зерновое соглашение было заключено летом прошлого года, а осенью его продлили еще на 120 дней.