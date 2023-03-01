ЕС меняет санкционную тактику против России

Опубликовано: 13:08, 1 мар 2023 (UTC+3 MSK)

В ЕС решили больше внимания уделять выполнению ранее введенных антироссийских санкций, а не подготовке новых. 10 пакетов санкций не принесли желаемых результатов.

Тактика Евросоюза в вопросе санкций против России изменилась, решено перенести внимание на контроль за исполнением уже введенных санкций, а не на принятии новых.

Онлайн-издание Politico пишет в среду, что теперь Брюссель делает акцент на соблюдение существующих санкций вместо принятия новых.

По данным издания, многие европейские дипломаты уверены - новые запреты на импорт товаров из России повредят больше самой Европе.

На данный момент Европа приняла 10 пакетов санкций против России, но все эти меры повлияли на РФ значительно меньше, чем рассчитывали в ЕС.

Издание отмечает, что по итогам 2022 года стоимость российского экспорта России в страны Европы только увеличилась.