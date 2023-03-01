Масленица и выставки, Москва и Ростов Великий, каток и Сити, радость и скорбь - самые яркие фотографии февраля в подборке "Вестника Кавказа".
Яркими моментами и сильными чувствами запомнился февраль 2023 года.
Ранняя Масленица, зимние прогулки по Москве, выставка "Мир как беспредметность", акции скорби по жертвам разрушительного землетрясения в Турции и Сирии, траурное мероприятие к годовщине Ходжалинской трагедии - все это в фотогалерее "Вестника Кавказа".
Вид на Ростовский Кремль на берегу озера Неро в Ростове
Масленичные гулянья в Москве
Прохожие на Никольской в день святого Валентина
Городской пейзаж в Москва-сити
Пассажирка в новогоднем трамвае в Москве
Посетители кафе в Москва-сити
Акция скорби по жертвам землетрясения Сирии
Конкурсы на площадке Фестиваля "Масленица" в Москве
ГУМ-каток
Весеннее убранство в ГУМе
Посетители на выставке "Мир как беспредметность"
Траурное мероприятие к годовщине Ходжалинской трагедии
Вечер памяти Рамиза Абуталыбова в павильоне "Азербайджан" на ВДНХ
Сбор гуманитарной помощи пострадавшим от разрушительного землетрясения в Турции