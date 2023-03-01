Масленица и выставки, Москва и Ростов Великий, каток и Сити, радость и скорбь - самые яркие фотографии февраля в подборке "Вестника Кавказа".

Яркими моментами и сильными чувствами запомнился февраль 2023 года.

Ранняя Масленица, зимние прогулки по Москве, выставка "Мир как беспредметность", акции скорби по жертвам разрушительного землетрясения в Турции и Сирии, траурное мероприятие к годовщине Ходжалинской трагедии - все это в фотогалерее "Вестника Кавказа".