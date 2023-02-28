Опубликовано: 20:50, 28 фев 2023 (UTC+3 MSK)

В Грузии во вторник прошло заседание Нацсовета по безопасности. Участники встречи поговорили о вопросах безопасности, Украине и о вызовах, стоящих сегодня перед Грузией.

Во вторник, 28 февраля, в Грузии под председательством премьер-министра состоялось заседание Совета безопасности.

Помимо Ираклия Гарибашвили, в заседании, приняли участие руководители силовых ведомств, министерства финансов и командующий Сил обороны. Они поговорили о безопасности в регионе и мире, Украине и вызовах, которые сегодня стоят перед Грузией.

Главными темами встречи стали вопросы продления "Документа об оценке угроз" и "Национальной стратегии Грузии по снижению риска бедствий", а также обновление концептуальных документов национального уровня, включая итоговый вариант стратегии управления государственной границей, рассчитанной до 2027 год.

Помимо этого, на заседании была затронута подготовка реформы, направленная на защиту критической инфраструктуры. Также участники встречи приняли решение провести в течение этого года национальный форум кибербезопасности.

Ранее сегодня президент Грузии пообещала наложить вето на законопроект об иноагентах, внесенный в середине февраля.