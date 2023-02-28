Иранский глава МИД назвал Вашингтон виновным в отсутствии договоренностей по восстановлению иранской ядерной сделке, выступая в Женеве на Конференции по разоружению.
Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян назвал виновного в отсутствии договоренностей на переговорах по восстановлению вопроса по иранской ядерной программе.
Так, глава ведомства обвинил США в отсутствии продвижения переговоров. По его словам, просчеты деятельности Вашингтона привели к текущей ситуации по СВПД.
Он добавил, что сегодня Тегеран подходит к новому раунду переговоров деликатно и осторожно, исходя из предыдущих опытов.