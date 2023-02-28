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Иран обвинил США в отсутствии договоренностей по СВПД

сайт МИД России
Иранский глава МИД назвал Вашингтон виновным в отсутствии договоренностей по восстановлению иранской ядерной сделке, выступая в Женеве на Конференции по разоружению.

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян назвал виновного в отсутствии договоренностей на переговорах по восстановлению вопроса по иранской ядерной программе.

Так, глава ведомства обвинил США в отсутствии продвижения переговоров. По его словам, просчеты деятельности Вашингтона привели к текущей ситуации по СВПД.

Он добавил, что сегодня Тегеран подходит к новому раунду переговоров деликатно и осторожно, исходя из предыдущих опытов.

Иран усиливает ядерную программу

Иран усиливает ядерную программу

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