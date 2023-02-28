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Ереван изъял пункты о Карабахе из мирного договора с Баку

Ереван изъял пункты о Карабахе из мирного договора с Баку
В парламенте Армении заявили о достижении консенсуса с Азербайджаном по вопросам мирного договора. В Ереване считают, что проблема Карабаха в документе не должна упоминаться.

Армения достиг консенсуса с Азербайджаном по ряду вопросов, прописанных в мирном соглашении, сообщил спикер армянского парламента Ален Симонян.

При этом парламентарий отказался их озвучивать, чтобы не мешать процессу урегулирования отношений. Он подчеркнул, что это международно-принятые принципы, которые имеются в любых других мирных договорах с другими странами.

Также Симонян отверг упоминание карабахского вопроса в мирном договоре. По его мнению, каких-либо впечатлений касаемо Карабаха и карабахских армян быть не должно.

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