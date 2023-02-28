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Абдоллахиян поговорил с генсеком ООН в Женеве

Абдоллахиян поговорил с генсеком ООН в Женеве
Глава иранского МИД Хосейн Амир Абдоллахиян и генсек ООН Антониу Гутерриш встретились в Женеве, где проходит заседание Совета по правам человека.

Иранский министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиан провел переговоры с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем в Женеве.

Абдоллахиян принимает участие в заседании Совета по правам человека. Помимо Гутерриша, глава ведомства проведет переговоры и с другими международными деятелями.

Ранее "Вестник Кавказа" сообщал возможной встрече глав МИД России, Ирана, Турции и Сирии.

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