Опубликовано: 9:45, 28 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Глава иранского МИД Хосейн Амир Абдоллахиян и генсек ООН Антониу Гутерриш встретились в Женеве, где проходит заседание Совета по правам человека.

Иранский министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиан провел переговоры с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем в Женеве.

Абдоллахиян принимает участие в заседании Совета по правам человека. Помимо Гутерриша, глава ведомства проведет переговоры и с другими международными деятелями.

Ранее "Вестник Кавказа" сообщал возможной встрече глав МИД России, Ирана, Турции и Сирии.