ЕС объявил Грузии официальный демарш из-за Саакашвили

Опубликовано: 21:21, 27 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Официальный демарш выразил ЕС Грузии: все 27 его членов обеспокоены ухудшением здоровья Михаила Саакашвили. Представитель Евросоюза в Грузии провел соответствующую беседу с главой Минюста, который рассказал, как власти страны защищают права бывшего президента.

Евросоюз выразил Грузии официальный демарш из-за ухудшения самочувствия экс-президента, а ныне осужденного Михаила Саакашвили.

Его передал руководитель европредставительства в Тбилиси Павел Херчинский. Соответствующая беседа прошла с главой Минюста Рати Брегадзе.

Почему ЕС беспокоится о Саакашвили

Европейский дипломат пояснил, что Брюссель обеспокоен из-за новостей о том, что Саакашвили стало хуже, причем озабоченность выражают все 27 стран ЕС.

Что говорят в Тбилиси о Саакашвили

Херчинский оценил беседу с представителем Грузии как очень откровенную. По его словам, Брегадзе в деталях рассказал, как в Тбилиси заботятся о соблюдении прав экс-президента.