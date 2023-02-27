ЕС объявил Грузии официальный демарш из-за Саакашвили

Официальный демарш выразил ЕС Грузии: все 27 его членов обеспокоены ухудшением здоровья Михаила Саакашвили. Представитель Евросоюза в Грузии провел соответствующую беседу с главой Минюста, который рассказал, как власти страны защищают права бывшего президента.
Евросоюз выразил Грузии официальный демарш из-за ухудшения самочувствия экс-президента, а ныне осужденного Михаила Саакашвили.
Его передал руководитель европредставительства в Тбилиси Павел Херчинский. Соответствующая беседа прошла с главой Минюста Рати Брегадзе.
Почему ЕС беспокоится о Саакашвили
Европейский дипломат пояснил, что Брюссель обеспокоен из-за новостей о том, что Саакашвили стало хуже, причем озабоченность выражают все 27 стран ЕС.
Что говорят в Тбилиси о Саакашвили
Херчинский оценил беседу с представителем Грузии как очень откровенную. По его словам, Брегадзе в деталях рассказал, как в Тбилиси заботятся о соблюдении прав экс-президента.