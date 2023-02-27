Ильхам Алиев и Сергей Лавров проводят переговоры в Баку

Опубликовано: 20:03, 27 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и глава МИД РФ Сергей Лавров проводят переговоры в Баку, куда российский дипломат сегодня прибыл с визитом. Он встретится также с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.

Переговоры президента Азербайджана Ильхама Алиева с главой МИД РФ Сергеем Лавровым стартовали в Баку.

Заявления Алиева

Президент Азербайджана в ходе встречи выразил надежду, что нынешний год ознаменуется прорывом в нормализации отношений между Ереваном и Баку.

Глава государства отметил полноценное развитие российско-азербайджанских отношений и подчеркнул, что у стран есть хороший задел на текущий год.

Ильхам Алиев также указал на особую роль, которую играет Москва в армяно-азербайджанской нормализации.

Визит Лаврова в Баку

Российский дипломат прибыл в столицу Азербайджана сегодня, его визит продлится два дня. Он приурочен к годовщине подписания Декларации о союзническом взаимодействии.

В повестку входят перспективы двустороннего сотрудничества и наиболее актуальные вопросы международной и региональной повестки, в том числе - послевоенная нормализация между Баку и Ереваном.

Помимо встречи с Ильхамом Алиевым, запланированы также переговоры с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.