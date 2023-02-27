Ильхам Алиев и Сергей Лавров проводят переговоры в Баку

Переговоры президента Азербайджана Ильхама Алиева с главой МИД РФ Сергеем Лавровым стартовали в Баку.
Заявления Алиева
Президент Азербайджана в ходе встречи выразил надежду, что нынешний год ознаменуется прорывом в нормализации отношений между Ереваном и Баку.
Глава государства отметил полноценное развитие российско-азербайджанских отношений и подчеркнул, что у стран есть хороший задел на текущий год.
Ильхам Алиев также указал на особую роль, которую играет Москва в армяно-азербайджанской нормализации.
Визит Лаврова в Баку
Российский дипломат прибыл в столицу Азербайджана сегодня, его визит продлится два дня. Он приурочен к годовщине подписания Декларации о союзническом взаимодействии.
В повестку входят перспективы двустороннего сотрудничества и наиболее актуальные вопросы международной и региональной повестки, в том числе - послевоенная нормализация между Баку и Ереваном.
Помимо встречи с Ильхамом Алиевым, запланированы также переговоры с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.