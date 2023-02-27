Опубликовано: 13:34, 27 фев 2023 (UTC+3 MSK)

За сутки в России коронавирусом заразились 9,5 тыс человек, такой же показатель был накануне. На пике заболеваемость в феврале превышала 15 тыс за сутки.

Российские врачи диагностировали коронавирус 9 580 раз за прошедшие 24 часа. Традиционно наибольшая заболеваемость наблюдается в Москве.

В Москве ковид нашли у 1 778 жителей, в Санкт-Петербурге 1 063 человека заразились за сутки COVID-19, в Московской области новых случаев выявили 94. В Краснодарском крае 139 новых случаев, на Ставрополье заразился 41 человек, в Крыму - 48. В Дагестане диагноз «коронавирус» подтвердился в 7 случаях, в Кабардино-Балкарии заболели 12 человек, в Адыгее - 7, в Карачаево-Черкесии - 15, в Северной Осетии - 10. Только один человек заболел коронавирусом в Ингушетии, в Чечне ни одного случая не выявлено.

В больнице с коронавирусом оказались еще 786 россиян, при этом выписаны за сутки 9 250 человек. С начала пандемии вирус побороли в России 21 600 487 раз.

Всего 22 262 717 случаев коронавируса зафиксировали в России за все время пандемии. Умерли 396 065 пациентов, из них 30 за минувшие сутки.

Ранее «Вестник Кавказа» сообщал о том, какие народные средства являются эффективными в борьбе с вирусами.