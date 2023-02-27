РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Грузия будет праздновать День хачапури

Грузия будет праздновать День хачапури
Грузинская ассоциация гастрономии инициировала ежегодное празднование национального дня хачапури, дата выпадает на 27 февраля.

В Грузии будут праздновать День хачапури 27 февраля, сообщает пресс-служба грузинской ассоциации гастрономии.

Как подчеркнули в ассоциации, хачапури давно стал частью грузинской традиции, без него не проходит ни одно застолье. Там же блюдо назвали самым демократическим абсолютно для каждого гражданина.

Ассоциация предложила заведениям Грузии, занимающимся продажей национального блюда, перечислить по 20 тетри в фонд Дмитрия Цинцадзе, с каждого проданного хачапури. Стоит добавить, что фонд занимается помощью детям с онкологией.

"Хачапури не только наше блюдо, это культура нашей страны, нематериальный памятник, гордость, и использовать его в целях благотворительности – большая честь", – отмечено в сообщении.

Отмечается, что благотворительную кампанию поддержала Ассоциация рестораторов Грузии с 500 ресторанами по всей стране.

Ранее "Вестник Кавказа" рассказывал о том, как известное во всем мире научное издание National Geographic посвятила одну из своих статей хачапури.

В Грузии &quot;Индекс хачапури&quot; увеличился на 28,6%

В Грузии "Индекс хачапури" увеличился на 28,6%

Новости Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
730 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version