Опубликовано: 13:26, 27 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Грузинская ассоциация гастрономии инициировала ежегодное празднование национального дня хачапури, дата выпадает на 27 февраля.

В Грузии будут праздновать День хачапури 27 февраля, сообщает пресс-служба грузинской ассоциации гастрономии.

Как подчеркнули в ассоциации, хачапури давно стал частью грузинской традиции, без него не проходит ни одно застолье. Там же блюдо назвали самым демократическим абсолютно для каждого гражданина.

Ассоциация предложила заведениям Грузии, занимающимся продажей национального блюда, перечислить по 20 тетри в фонд Дмитрия Цинцадзе, с каждого проданного хачапури. Стоит добавить, что фонд занимается помощью детям с онкологией.

"Хачапури не только наше блюдо, это культура нашей страны, нематериальный памятник, гордость, и использовать его в целях благотворительности – большая честь", – отмечено в сообщении.

Отмечается, что благотворительную кампанию поддержала Ассоциация рестораторов Грузии с 500 ресторанами по всей стране.

Ранее "Вестник Кавказа" рассказывал о том, как известное во всем мире научное издание National Geographic посвятила одну из своих статей хачапури.