Опубликовано: 11:50, 27 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Россия увеличила туристический поток в Турцию в январе 2022 года, страна заняла первое место по объему въездного потока с показателем в почти 280 тыс прибытий.

Количество граждан РФ, посетивших Турцию в январе, увеличилось в два раза по сравнению с аналогичными прошлогодними показателями, сообщает пресс-служба АТОР со ссылкой на данные Минкульта и туризма страны.

Как отметили в турассоциации, Россия заняла первое место по объему въездного потока в январе - 279,8 тыс прибытий (19,95% от всего числа зарубежных граждан) В тройку также вошли Болгария (167 тыс, 8,33%) и Германия (почти 140 тыс, 6,98%).

В АТОР заявили, что турпоток возрос на 108,5%, а число прибытий в Стамбул и Анталью выросло на 109,2 и 66% соответственно. Самым популярным направлением оказался Стамбул – 182 тыс визитов (65%). При этом в Анталью турпоток составил почти 72 тыс визитов (25,6%).

Ранее, как писал "Вестник Кавказа", Минтуризма Турции сообщил, что главными туристическими лицами в республике в январе стали россияне.