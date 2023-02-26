Грузия забрала спасателей из Турции

Опубликовано: 4:13, 26 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Специалисты МИД Грузии завершили спасательную операцию в Турции – в пятницу решение об их возвращении на родину принял премьер-министр Ираклий Гарибашвили после визиты в зону бедствия. За 19 дней работы в Антакье (провинция Хатай) грузинские спасатели достали из-под завалов трех человек.

Как сообщили в МВД Грузии, накануне спасатели ведомственного управления по ЧС закончили командировку в Турции, где они занимались разборами завалов после катастрофических землетрясений, произошедших 6 февраля. За 19 дней им удалось спасти трех человек.

В МВД уточнили, что грузинские специалисты действовали прежде всего в Антакье (провинция Хатай). У них было все необходимое оборудование, включая беспилотники, машины связи и первоклассно обученные поисковые собаки.

Спасателей забрал премьер-министр

В пятницу зону бедствия в Турции посетил глава грузинского правительства Ираклий Гарибашвили. Осмотрев разрушения и ознакомившись с ходом спасательных работ, он распорядился завершить командировку грузинских специалистов.

Для их вывоза был организован спецборт. Часть спасателей доберутся до Грузии по земле – они вывезут из Турции грузинскую технику и снаряжение.

В аэропорту Тбилиси спасателей встретило руководство МВД и турецкий посол в Грузии Али Каан Орбай. Орбай выразил благодарность грузинским специалистам за их труд по спасению турецкого населения в Антакье.

Помощь Грузии

Также Грузия направила в Турцию два каравана с гуманитарной помощью – продуктами питания, одеждой, лекарствами, электрогенераторами и спальными принадлежностями. Правительство Грузии выделило для помощи Турции порядка $370 тыс.

Ранее "Вестник Кавказа" сообщал, что в Турции по подозрению в нарушении строительных норм арестованы 182 человека – их преступления стали очевидны после массового обрушения здания во время землетрясений 6 февраля.