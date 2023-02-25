26 февраля – одна из самых трагических дат в истории Азербайджана. В этот день в 1992 году армянские националисты при поддержке наемников захватили город Ходжалы, где устроили массовые убийства азербайджанцев, погубив 613 человек, включая 106 женщин и 63 ребенка, и взяв в плен 1275 ходжалинцев. Еще 150 пропали без вести, а 5379 горожан были изгнаны.

Роль Трагедии в Ходжалы в Карабахской войне

У Карабахской войны, развязанной Арменией против Азербайджана с целью оккупации азербайджанских территорий в Карабахе и Восточном Зангезуре, есть официальная дата завершения – в ночь с 9 на 10 ноября 2020 года, когда Ереван капитулировал ввиду разгрома армянских оккупационных сил – но нет официальной даты начала. Азербайджанская Республика и Республика Армения, восстановив независимость в самом начале 90-х, не стали объявлять друг другу войну в рамках международного дипломатического протокола.

Армяно-азербайджанский конфликт продолжался, как минимум, с рубежа 1987-1988 годов, когда в городе Капан (АрмССР) начались этнические чистки против азербайджанского населения, в течение двух лет до распада Советского Союза боевые действия велись как в Карабахе, так и на границе двух республик, поэтому в соблюдении протокола не было смысла: страны де-факто воевали, еще будучи частями единого государства.

Возможно, в качестве даты объявления Арменией войны Азербайджану стоит считать 1 декабря 1989 года, когда Верховный совет АрмССР принял незаконное постановление о включении Карабаха, территории АзССР, в состав Армении. Возможно, такой датой является 2 сентября 1991 года, когда карабахские сепаратисты нелегально заявили о своей "независимости", или 20 ноября 1991 года, когда недалеко от села Гаракенд был сбит вертолет со всеми ключевыми переговорщиками в правительстве Аяза Муталибова, что сорвало попытку урегулировать армяно-азербайджанский конфликт в самом его начале.

Все эти события без сомнения внесли свою лепту в эскалацию насилия. Однако в истории Южного Кавказа есть точная дата того дня, когда Карабахская война сформировалась окончательно как кампания по захвату территорий и этнической чистке со стороны Армении и борьба за территориальную целостность со стороны Азербайджана. Днем рождения этой войны как противостояния оккупации и суверенитета не на жизнь, а на смерть стало 26 февраля 1992 года – день массовых убийств азербайджанцев в городе Ходжалы.

Трагедия в Ходжалы

Для истории восстановившего независимость Азербайджана геноцид в Ходжалы стал самой масштабной трагедией Карабахской войны, а для истории самой Карабахской войны – самым тяжелым военным преступлением. Именно в Ходжалы армянские боевики показали, что готовы ради захвата Карабаха уничтожить все местное азербайджанское население.

При захвате города ночью 26 февраля 1992 года незаконные вооруженные формирования армянских националистов при поддержке наемников погубили 613 ходжалинцев, среди них 106 женщин и 63 ребенка, 8 семей истребили полностью. 1275 человек были взяты боевиками в плен, а 150 пропали без вести, включая 68 женщин и 26 детей. Еще 5379 горожан были изгнаны из своих домов, причем 487 получили ранения, покидая Ходжалы.

Убийцы Ходжалы

Организаторы массовых убийств азербайджанцев в Ходжалы хорошо известны и по сей день остаются частью армянских политических элит. Идея городского геноцида принадлежит Сержу Саргсяну, тогда называвшему себя "председателем Комитета обороны" карабахских сепаратистов, – впоследствии третьему президенту Армении, правившему республикой в 2008-2018 годах и утратившему власть только в результате "бархатной революции".

План захвата города разработал командир 2-го батальона 366-го мотострелкового полка Объединенных сил СНГ, майор Сейран Оганян, в годы президентства Саргсяна занимавший должность министра обороны. Сейчас Саргсян находится в тени, но его интересы в парламенте Армении представляет националистический блок "Честь имею", а Оганян возглавляет парламентскую фракцию националистического блока "Армения" другого идеолога Карабахской войны Роберта Кочаряна.

Зимой 1992 года Серж Саргсян нанял батальон под командованием Сейрана Оганяна вместе 3-м батальоном того же полка под командованием Евгения Набокихина специально для атаки на Ходжалы. В городском геноциде также участвовали более 50 прапорщиков и офицеров 366-го полка, включая начштаба 1-го батальона Валерия Читчяна.

Ради денег, предложенных главарями карабахских сепаратистов, солдаты и офицеры 366-го полка пошли на военный мятеж и приняли статус наемников. Поддержка купленных за рубли и доллары военных потребовалась националистам потому, что Ходжалы в то время обороняли азербайджанские войска, а Саргсян и Кочарян желали продемонстрировать превосходство своих НВФ.

Битва за Ходжалы

Ходжалы принял бой, оказал сопротивление военным преступникам, убивавшим горожан на улицах и преследовавшим их за пределами города, однако силы нападавших и защищавшихся слишком различались из-за участия на стороне агрессоров наемников из 366-го мотострелкового полка ОС СНГ.

Азербайджанские военные пошли на подвиг и постарались ценой своих жизней задержать убийц как можно дольше, чтобы у уходивших из Ходжалы людей было больше времени, и благодаря этому удалось спастись 5379 горожанам. Однако крупнейшее военное преступление Карабахской войны, преступление против человечности все-таки было совершено.

Справедливость для Ходжалы

Никто из организаторов и исполнителей массовых убийств азербайджанцев в Ходжалы так и не понес наказания за свои злодеяния. Роберт Кочарян, Серж Саргсян и Сейран Оганян продолжили вести Карабахскую войну, захватывая земли Азербайджана, а после введения режима прекращения огня в 1994 году захватили власть в Армении и взяли курс на затягивание мирного урегулирования армяно-азербайджанского конфликта.

Осенью 2020 года новая армянская власть во главе с премьер-министром Николом Пашиняном спровоцировала возобновление активных боевых действий, и Азербайджан путем разгрома оккупационных войск восстановил свою территориальную целостность и завершил Карабахскую войну, однако авторы Трагедии в Ходжалы, даже будучи врагами Пашиняна, остались на свободе.

Не были наказаны и военные 366-го полка, включая не участвовавшего в массовых убийствах, но несущего ответственность за своих подчиненных комполка Юрия Зарвигорова. Получив положенные им деньги, наемники вернулись в свои части, вскоре через Грузию они были передислоцированы в Россию, где 366-й полк ОС СНГ ждало расформирование.

Однако у совершенных всеми этими нелюдями преступлений нет срока давности. Потому, как бы далеко ни уходила в историю дата 26 февраля 1992 года, острота необходимости добиться справедливости для Ходжалы не становиться меньше. Массовые убийства азербайджанцев по-прежнему обязаны получить должную оценку со стороны мирового сообщества и международных организаций, а их организаторы и исполнители – предстать перед военным трибуналом.

Что бы ни случилось в будущем, память о Трагедии в Ходжалы должна быть сохранена, поскольку именно ясная историческая память позволяет избегать повторения преступлений прошлых десятилетий и сохранять человечность. А справедливость для Ходжалы обязательно восторжествует.

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