5 изобретений Древнего Египта, которыми мы пользуемся до сих пор

Опубликовано: 8:00, 26 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Древняя цивилизация Египта - одна из немногих, существовавших на протяжении тысячелетий, до сих пор оказывает на нас влияние. Это достижения в области математики, астрономии, религии, философии, а также менее известные, но не менее важные.

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Древнеегипетская цивилизация, просуществовавшая дольше, чем большинство других, очаровывает историков-профессионалов и любителей на протяжении веков. Физическое наследие культуры представлено сотнями пирамид в Египте и Судане, а также храмами и некрополями вдоль реки Нил. Мумии и погребальные камеры, которые по-прежнему находят по всему Египту, помогают составить представление о том, как жила древняя цивилизация, пишет Middle East Eye.

Но не только физические объекты служат подтверждением того, насколько удивительной была культура: древнеегипетские изобретения до сих пор влияют на нашу жизнь. Среди них достижения в области математики, астрономии, религии и философии. Среди них есть и другие, менее известные, но не менее важные:

Папирус (и, возможно, бумага)

У растения с гибким стволом, папируса, есть съедобные части, и стебель, который можно использовать для создания лодок. Из него также были изготовлен первый материал для письма. Более плотный, чем бумага, папирус, использовался уже в 2900 г. до н.э. То есть он гораздо старше бумаги, которая, как известно, появилась в эпоху китайской Империи Хань в 206 г. до н.э. Хотя изобретение бумаги и приписывают китайцам, ряд исследователей уверены, что все-таки египтяне были первыми.

Египтолог Пьер Талле обнаружил тайник с папирусами в 2011 году во время археологических раскопок в Айн-Сукхне. Среди найденных бумаг - документ с детальным описанием строительства Великой пирамиды Гизы, а также дневник чиновника по имени Мерер. Он отвечал за работу 200 человек, которые, возможно, занимались доставкой. Также в тайнике находился небольшой папирус, более тонкой работы, чем остальные, и очень напоминающий бумагу.

Внешне схожие папирус и бумага изготавливаются по разным технологиям. Папирус создается путем наложения тонких полосок папируса (растения) горизонтальными и вертикальными линиями. Сложенные полоски затем спрессовываются. Для изготовления бумаги растительные волокна толкутся в мякоть, которую потом спрессовывают в тонкие листы. Египтяне, стремясь сохранить древнее ремесло, по-прежнему изготавливают папирус.

Чернила

Сегодня писать чернилами кажется чем-то совершенно обыденным, но в древнем мире, писари выцарапывали текст на глиняных и восковых табличках. Именно древние египтяне положили конец этой традиции, когда выяснили, что оставлять пометки с помощью чернил гораздо более эффективный способ записи идей.

Это открытие имело большое значение, поскольку позволило чиновникам и торговцам вести счета, а священникам - документировать религиозные молитвы и ритуалы. Исследователи считают, что египтяне изобрели чернила в то же время, что и китайцы, примерно 4,5 тыс. лет назад, смешав пчелиный воск и сажу. Ученые, изучившие папирус 2000-летней давности обнаружили, что в египетские чернила также добавлялась медь. Другие натуральные вещества, в том числе железо, кварц и малахит подмешивались для получения чернил различных цветов, которые использовались для иллюстрации священных текстов.

Макияж

Пигменты и красители использовались не только для письма. Для древних египтян они также служили средством украшения себя. Археологи отмечают, что впервые макияж в Древнем Египте был применен 6 тыс. лет назад. Считается, что пользовались им все, вне зависимости от социального статуса и пола. Наиболее известное свидетельство использования египетского макияжа - бюст Нефертити. Скульптурный портрет изображает царицу с подведенными глазами.

Коль использовался как подводка для глаз. В его состав входили сажа и галенит - сульфид свинца. Средство использовалось не только для красоты, но и я для охлаждения и поддержания чистоты, улучшения зрения, а также как оберег от порчи. Древние египтяне также наносили на веки зеленые тени, чтобы сделать глаза визуально больше. Цвет пигмента обеспечивался за счет смешения малахита с животным жиром. Наносились тени с помощью инструмента, изготовленного из кости, в том числе и слоновой, а также дерева.

Животный жир также использовался как ключевой ингредиент для множества других продуктов. Добавляя жир к красной охре, древние египтяне делали помаду и румяна. Духи, благодаря животному жиру, оставались более стойкими. Повсеместно использовались ароматические масла и духи, изготовленные с добавлением натуральных смол и таких растений, как мирра, чабрец, ромашка и лаванда.

Зубная паста

Из-за примитивных методов обработки в еде у древних египтян нередко попадался песок, который мог повредить зубы и десны.

В связи с этим египтяне изобрели зубную пасту, в состав которой входили пепел, измельченная яичная скорлупа и даже молотые бычьи копыта. Другие комбинации включали галит, сушеные цветы ириса и мяту для свежести. При добавлении воды порошок превращался в пасту, которая наносилась пальцами на зубы и иногда на десны.

В 2003 году кураторы Австрийской национальной библиотеки нашли на древних папирусах рецепты зубной пасты, а также руководство по чистке зубов. В Папирусе Эберса, датируемом XVI в. до н.э, содержится перечень из 11 лекарственных средств для лечения самых разнообразных стоматологических проблем, в том числе и шатающихся зубов. Пломбы изготавливались из смеси молотого ячменя, меда и желтой охры, которая также служила в качестве антисептика.

Гель для волос

Животный жир был не только базой для макияжа, но и служил для древних египтян ранней версией геля для волос.

Древние египтяне любили разнообразные прически. Они носили длинные, в том числе и наращенные волосы, и брились наголо с помощью каменных лезвий. Более состоятельные жители Древнего Египта также носили парики.

В ходе исследования, проведенного Манчестерским университетом, были взяты образцы волос с 18 мумий. Выяснилось, что египтяне использовали вещество для укладки волос, как в жизни, так и после смерти. Хотя в египетских текстах и искусстве не упоминаются продукты для волос, были найдены парики, покрытие пчелиным воском.