Опубликовано: 4:00, 25 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Активные боевые действия между Южной и Северной Кореей завершились в 1953 году. Тогда же была создана демилитаризованная зона, которая сегодня считается одной из самых тяжело вооруженных границ в мире. Огражденный 260-километровый участок заминирован, а человеческая деятельность вдоль него сведена практически к нулю.

Ранее "Вестник Кавказа" писал, как в Казахстане туризм навредил экологии.

Неожиданные последствия изоляции

Непреднамеренным последствием подобной изоляции стал расцвет дикой природы. На днях Google разместил изображения безлюдной зоны с удивительной флорой и фауной. Изображения предоставлены корейскими институтами в связи с 70-летней годовщины перемирия. Конец войне так и не был положен, поскольку мирный договор до сих пор не подписан. Благодаря функции ”Просмотр улиц” можно отправиться в виртуальный тур и рассмотреть не только исторические и культурные объекты, в частности, разрушенные войной здания и бункеры, но и более шести тысяч видов рептилий, птиц и растений, отмечает CNN.

Случайный рай

Из 267 корейских видов животных, находящихся под угрозой исчезновения, 38% обитают в демилитаризованной зоне, где возникла новая экосистема. Это горные козлы, живущие на скалах; кабарги, населяющие древние леса; выдры, живущие в реках, проотекающих через территорию обеих Корей; и беркуты, которые зимуют в районах на гражданской границе, а также особенно восхитивший экологом гималайский медведь. Они называют эти места случайным раем.

Экологи призывают присвоить демилитаризованной зоне статус заповедника. Однако сделать это нелегко, поскольку требуется сотрудничество властей конфликтующих сторон.

В 2018 году южнокорейский президент Мун Чжэ Ин и северокорейский лидер Ким Чен Ын поклялись превратить демилитаризованную зону в мирную. На следующий год Южная Корея открыла первую из трех ”мирных тропинок” для посетителей, пройти по которой можно лишь преодолев несколько наблюдательных пунктов и ограждений. К сожалению, вскоре отношения между КНДР и Республикой Корея снова обострились: Пхеньян провел несколько ракетных испытаний, а в Южной Корее сменился президент.