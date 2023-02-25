Совет ЕС распространил заявление об утверждении очередного пакета санкций против России, под ограничения попадут 96 организаций.
Пакет вступит в силу после публикации в официальном журнале, тогда же будут обнародованы списки физических и юридических лиц которые оказались под ограничениями.
"Сегодняшнее решение расширяет список организаций, непосредственно поддерживающих военно-промышленный комплекс России, еще на 96 организаций", - говорится в заявлении.
Также под санкции попали три российских банка, при этом названия этих организаций не указывается. На них распространится замораживание активов и запрет на предоставление средств и ресурсов.
Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", Вашингтон вчера включил в санкционный список несколько десятков глав регионов России и почти десять министров.