Опубликовано: 15:20, 25 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Евросоюз опубликовал заявление, в котором утвердил новый пакет санкций в отношении России. Под ограничениями оказались три российских банка и 96 организаций, поддерживающие ВПК страны.

Совет ЕС распространил заявление об утверждении очередного пакета санкций против России, под ограничения попадут 96 организаций.

Пакет вступит в силу после публикации в официальном журнале, тогда же будут обнародованы списки физических и юридических лиц которые оказались под ограничениями.

"Сегодняшнее решение расширяет список организаций, непосредственно поддерживающих военно-промышленный комплекс России, еще на 96 организаций", - говорится в заявлении.

Также под санкции попали три российских банка, при этом названия этих организаций не указывается. На них распространится замораживание активов и запрет на предоставление средств и ресурсов.

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", Вашингтон вчера включил в санкционный список несколько десятков глав регионов России и почти десять министров.