Опубликовано: 14:32, 25 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Президент Азербайджана совершил визит в Турцию. В аэропорту Стамбула его встретили глава МИД Турции и другие официальные лица.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прилетел с официальным визитом в Турцию.

В аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле главу азербайджанского государства встретили министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и другие официальные лица.

В честь президента Азербайджана в аэропорту был выстроен почетный караул, а также развевались государственные флаги двух стран.

Ранее, как сообщал "Вестник Кавказа", в Турции высоко оценили помощь Азербайджана в ликвидации последствий мощного землетрясения.