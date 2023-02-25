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Ильхам Алиев прибыл в Турцию

Ильхам Алиев прибыл в Турцию
Президент Азербайджана совершил визит в Турцию. В аэропорту Стамбула его встретили глава МИД Турции и другие официальные лица.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прилетел с официальным визитом в Турцию.

В аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле главу азербайджанского государства встретили министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и другие официальные лица.

В честь президента Азербайджана в аэропорту был выстроен почетный караул, а также развевались государственные флаги двух стран.

Ранее, как сообщал "Вестник Кавказа", в Турции высоко оценили помощь Азербайджана в ликвидации последствий мощного землетрясения.

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