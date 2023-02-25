Президент Азербайджана совершил визит в Турцию. В аэропорту Стамбула его встретили глава МИД Турции и другие официальные лица.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев прилетел с официальным визитом в Турцию.
В аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле главу азербайджанского государства встретили министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и другие официальные лица.
В честь президента Азербайджана в аэропорту был выстроен почетный караул, а также развевались государственные флаги двух стран.
Ранее, как сообщал "Вестник Кавказа", в Турции высоко оценили помощь Азербайджана в ликвидации последствий мощного землетрясения.