Опубликовано: 12:46, 25 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Евросоюз введет новый пакет антироссийских санкций, который коснется 121 физическое и юридическое лица. Под ограничениями окажутся производители оружия и "пособники уклонения от санкций".

Под антироссийские санкции от Евросоюза попадут 121 физическое и юридическое лица, сообщил глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра.

"Мы приветствуем 10-й пакет санкций ЕС, который включает запреты на экспорт и внесение в список санкций 121 юридического и физического лица", - написал он в Twitter.

Как заявил глава ведомства, под ограничения попадут производители оружия и лица, "помогающие России уклоняться от санкций".

Ранее, как сообщал "Вестник Кавказа" США ввели санкции против руководителей российских регионов, в том числе глав республик СКФО.