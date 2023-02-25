Евросоюз введет новый пакет антироссийских санкций, который коснется 121 физическое и юридическое лица. Под ограничениями окажутся производители оружия и "пособники уклонения от санкций".
Под антироссийские санкции от Евросоюза попадут 121 физическое и юридическое лица, сообщил глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра.
"Мы приветствуем 10-й пакет санкций ЕС, который включает запреты на экспорт и внесение в список санкций 121 юридического и физического лица", - написал он в Twitter.
Как заявил глава ведомства, под ограничения попадут производители оружия и лица, "помогающие России уклоняться от санкций".
Ранее, как сообщал "Вестник Кавказа" США ввели санкции против руководителей российских регионов, в том числе глав республик СКФО.