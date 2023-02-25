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Европа раскрыла подробности десятого пакета санкций против РФ

Европа раскрыла подробности десятого пакета санкций против РФ
Евросоюз введет новый пакет антироссийских санкций, который коснется 121 физическое и юридическое лица. Под ограничениями окажутся производители оружия и "пособники уклонения от санкций".

Под антироссийские санкции от Евросоюза попадут 121 физическое и юридическое лица, сообщил глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра.

"Мы приветствуем 10-й пакет санкций ЕС, который включает запреты на экспорт и внесение в список санкций 121 юридического и физического лица", - написал он в Twitter.

Как заявил глава ведомства, под ограничения попадут производители оружия и лица, "помогающие России уклоняться от санкций".

Ранее, как сообщал "Вестник Кавказа" США ввели санкции против руководителей российских регионов, в том числе глав республик СКФО.

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