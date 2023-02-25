Опубликовано: 5:00, 25 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Ближневосточные специи, от самого обычного сумаха до огненно-острой хариссы, придают невероятный оттенок вкуса самым разным блюдам. Несколько базовых смесей, например, бахарат и заатар, способны сделать из простейших блюд изысканные.

Ранее "Вестник Кавказа" со ссылкой на врача рассказывал о пользе острой пищи.

Ближневосточные специи, от самого обычного сумаха до огненно-острой хариссы, придают невероятный оттенок вкуса самым разным блюдам. Несколько базовых смесей, например, бахарат и заатар, способны сделать из простейших блюд изысканные, пишет Slurrp.

Большинство ближневосточных специй используются перемолотыми, в том числе сумах и тмин. Как и в индийской кухне, в ближневосточной много видов смесей, которые могут быть использованы для приготовления как сладких, так и кислых блюд.

Легко можно приготовить запеченную цветную капусту с ароматом хариссы, хумусом и питой. Для этого нужны базовые ближневосточные специи, которые могут стать настоящей палочкой-выручалочкой. Неважно, готовите ли вы хумус, средиземноморский салат или ливанский фалафель, турецкий плов, рыбу или мясо, ближневосточные специи точно не помешают.

Сумах

Специя под названием сумах (или сумак) изготавливается из 35 видов цветущих растений, выращиваемых по всей Азии и Африки. Ярко-красная специя используется и в медицинских целях. Сумах по виду напоминает порошок перца чили, но вкус у него, скорее, цитрусовый, чем острый. Специя отлично подходит к рыбе, мясу и нуту, а еще замечательно дополняет вкус йогурта.

Заатар

Наверное, нет более популярной ближневосточной смеси специй, чем пряный заатар. Обычно смесь состоит из сушеного тмина, сумаха, орегано, майорана, обжаренного кунжута и соли, но есть и множество других вариаций. Заатар настолько ароматный, что, пожалуй, подходит ко всем пряным блюдам.

Бахарат

Бахарат с арабского переводится просто - специи. Еще он известен как ливанские семь специй, поскольку обычно смесь состоит как раз из семи видов специй. В состав бахарата входят черный перец, мускатный орех, тмин, кардамон, гвоздика, кориандр и паприка. Смесь острая, с копченым вкусом, поэтому она отлично подходит к мясу, рыбе, овощам и супам.