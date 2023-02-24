ЕС снова приглашает лидеров Азербайджана и Армении в Брюссель

Опубликовано: 15:46, 24 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Брюссель может принять новый раунд переговоров Азербайджана и Армении. Сторонам направлены приглашения. Дата возможной встречи не называется.

В Баку и Ереван поступили приглашения на новые переговоры в Брюсселе, стороны смогут «продолжить прогресс», рассказал на брифинге пресс-секретарь Госдепа США Нед Прайс.

Он заявил, что власти двух стран получили приглашение принять участие в переговорах под эгидой ЕС в Брюсселе. Организовать встречу готов глава Евросовета Шарль Мишель. По мнению Прайса, если Азербайджан и Армения примут предложение, у них появится возможность «продолжить прогресс», наблюдаемый в последнее время.

Дата возможной армяно-азербайджанской встречи в Брюсселе не называется. При этом ранее Прайс не исключал, что такие переговоры могут пройти в ближайшие дни.

Ранее «Вестник Кавказа» писал о том, что в Евросоюзе высоко оценили конструктивную атмосферу на ноябрьских переговорах Армении и Азербайджана в Брюсселе.