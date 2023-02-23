Опубликовано: 19:25, 23 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Евросоюз не смог согласовать десятый пакет санкций против России. Обсуждения санкционного пакета продолжится в пятницу.

Страны-участницы Евросоюза не согласовали десятый пакет санкций против России. Обсуждения санкционного пакета продолжится 24 февраля.

Об этом проинформировала агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.

Ранее сообщалась, что ЕС не смог включить в этот пакет ограничения на экспорт российского ядерного топлива и алмазов.

По словам авторов рестрикционного пакета, данные ограничения задумывались как основные ограничения против российской стороны. В числе стран, вступивших против этих меры были Венгрия, Франция, и Бельгия.

Что известно о 10-м пакете санкций на сегодня

В феврале главные параметры новых ограничений назвала председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, запрет будет налагаться на импорт промышленных и высокотехнологичных товаров, электроразрядного оружия, слезоточивого газа, а также компоненты с использованием редкоземельных элементов.

Также в санкционный список планируется включить политиков, военных и журналистов (порядка ста человек) и ряд российских компаний.

Ограничения также предполагают отключения от межбанковской системы SWIFT трех российских банков. По словам источников, это Альфа-банк, Росбанк и банк «Тинькофф».

Ранее «Вестник Кавказа» писал о том, что глав Евросоюза не могут прийти к согласию по 10-му пакету санкций против РФ.