Опубликовано: 17:15, 23 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В ходе встречи Гарибашвили заверил турецкого лидера в том, что Грузия продолжит оказывать пострадавшим от землетрясения в Турции гуманитарную помощь.

Глава грузинского правительства Ираклий Гарибашвили совершил официальный визит в Турцию, где провел переговоры с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В ходе встречи Гарибашвили подчеркнул, что Грузия соболезнует народу Турции в связи с разрушительным землетрясением, потрясшим страну, в результате которого погибло более 42 тыс человек.

Премьер также заверил турецкого лидера в том, что власти Грузии продолжат поставку в Турцию гуманитарной помощи. Кроме того, он поставил акцент на том, что официальный Тбилиси остается верен двустороннему стратегическому партнерству.

Президент Турции в свою очередь выразил благодарность премьер-министру Грузии за оказанную поддержку и особо отметил профессионализм грузинских спасателей.

Гуманитарная помощь Грузии пострадавшим в Турции

Напомним, что Грузия направила пострадавшим от землетрясения в Грузии две партии гуманитарной помощи, включающей в себя еду и медикаменты. На эти цели власти Грузии выделили миллион лари, что составляет примерно $370 тыс.

Ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что трагедия в Турции объединила Кавказ, Турцию и Сирию.