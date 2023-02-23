Отношения России и Китая служат миру во всем мире

Опубликовано: 14:46, 23 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Двусторонние отношения Москвы и Пекина не являются дружбой против кого-то. Они нацелены на мир и стабильность.

КНР и РФ не строят отношений на основе конфронтации и противодействия третьим странам. Отношения двух сторон являются фактором в поддержку мира во всем мире.

Отношения Китая и России основываются на неприсоединении и неконфронтации. Они не нацелены против третьих стран, заявил официальный представитель китайского МИД Ван Вэньбинь. Дипломат подчеркнул, что эти отношения - позитивный фактор в поддержании мира и стабильности во всем мире.

По мнению главы МИД РФ Сергея Лаврова, российско-китайские отношения сейчас находятся на пике за всю историю. Не прекращается укрепление стратегического партнерства.

Ранее «Вестник Кавказа» сообщал, что вскоре, по некоторым данным уже весной, Россию посетит китайский лидер Си Цзиньпин. На повестке будет призыв к мирным переговорам.