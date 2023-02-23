Опубликовано: 12:12, 23 фев 2023 (UTC+3 MSK)

В России вновь немного выросла заболеваемость коронавирусом, выявлены 14,7 новых случаев заболевания, почти 3 тыс случаев приходится на Москву.

В России за сутки подтвердился 14 721 случай заражения коронавирусом.

С начала пандемии в России 22 218 663 раза поставили диагноз «коронавирусная инфекция».

За минувшие сутки больше всего случаев ковид выявили в Москве - 2 947, в Санкт-Петербурге заболели 1 407 человек, в Московской области новых случаев коронавируса 474. В Краснодарском крае ковид выявлен у 277 человек, в Ставропольском крае инфицированы еще 310 человек, в Крыму - 33. В Дагестане заразился за сутки 31 человек, в Кабардино-Балкарии - 26, в Адыгее - 15, в Карачаево-Черкесии - 20, в Северной Осетии - 21, в Ингушетии - 5. В Чечне за сутки ни один житель не заразился коронавирусом, следует из официальной статистики.

Выписали в России за сутки 15 028 пациентов, с начала пандемии - 21 557 637. Госпитализированы со вчерашнего дня 1 632 больных коронавирусом.

Умерли за сутки 37 пациентов, за все время распространения COVID-19 - 395 938 человек.

Ранее "Вестник Кавказа" писал, что зимой россиянам больше всего не хватает витаминов D, А, С и группы В.