Опубликовано: 20:30, 22 фев 2023 (UTC+3 MSK)

В МИД Азербайджана поприветствовали решения Международного суда ООН по вопросам, связанными с отклонением мер, которые запрашивал Ереван для Баку.

МИД Азербайджана прокомментировал решение Международного суда ООН от 22 февраля 2023 года по делам о применении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

"Мы приветствуем признание Судом того, что Армения по-прежнему обязана воздерживаться от обострения спора сторон в соответствии с предыдущим постановлением Суда от 7 декабря 2021 года", - говорится в сообщении.

В ведомстве заявили, что решение не пересматривать свой предыдущий вывод о том, что размещение Ереваном мин не соответствует требованиям для вынесения временных мер, не является решением по существу, и Баку продолжит требовать привлечения Армении к ответственности.

Также в МИД поприветствовали отклонение мер, которые запросил ранее Ереван. Как напомнили в министерстве, в них армянская сторона требовала от Баку прекращения предполагаемой "организации и поддержки" протестов и "немедленного восстановления… снабжения Карабаха газом и другими коммунальными услугами".

"В своем Постановлении Суд принял к сведению представление Азербайджана о том, что Азербайджан принял и обязуется и впредь предпринимать все меры, находящиеся в его силах и в его распоряжении, для обеспечения безопасного движения по Лачинской дороге и условия Трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года", - отмечается в заявлении.

В заключение МИД Азербайджана добавил, что страна продолжит защиту прав всех граждан в соответствии с международным правом и будет и впредь требовать привлечения Еревана к ответственности за нарушения прав человека, которые продолжаются до сих пор.

Ранее, как писал "Вестник Кавказа", МИД Азербайджана опубликовывал заявление, посвященное второму иску Баку в Международный суд ООН против Армении.