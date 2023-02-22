Опубликовано: 19:20, 22 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Обсуждение по десятому пакету санкций против России перенесено на четверг, дипломаты Евросоюза не смогли согласовать несколько вопросов.

Десятый пакет санкций против России от Евросоюза не согласован, обсуждение по ограничениям перенесено на четверг, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Собеседники заявили изданию, что ряд вопросов, связанные с антироссийскими санкциями, остались не решены. По их словам, следующие переговоры по новому пакету ограничений пройдут 23 февраля.

Ранее "Вестник Кавказа" сообщал, что в десятый пакет санкций против РФ войдет запрет на продажу электроники, лазеров, сантехники, программного обеспечения, шин, светодиодов и фейерверков.