Россия напомнила Армении о контрпродуктивности заморозки переговоров

Опубликовано: 19:06, 22 фев 2023 (UTC+3 MSK)

В МИД России напомнили, что замораживание переговорного процесса, независимо от предлога, недопустимо: оно не приближает, а лишь отдаляет достижение стабильного мира и безопасности на Южном Кавказе. Мария Захарова подчеркнула, что Москва готова оказать всю возможную поддержку для организации встреч представителей Азербайджана и Армении в разных форматах.

Замораживание Арменией переговоров с Азербайджаном, независимо от повода, не принесет никаких результатов, а напротив, лишь отложит установление мира на Южном Кавказе, заявила представитель МИД РФ.

Ситуация на Лачинской дороге

Прежде всего, Мария Захарова напомнила, что согласно трехсторонним заявлениям, Москва последовательно принимает меры для послевоенного урегулирования между Азербайджаном и Арменией.

Она отметила активные усилия, которые Минобороны РФ и миротворцы, вместе с МИД, реализуют в связи с ситуацией на Лачинской дороге: с 12 декабря было доставлено более 2,5 т гуманитарных грузов.

Замораживание переговоров контрпродуктивно

Дипломат пояснила: независимо от степени напряженности ситуации прерывать переговоры, пользуясь таким предлогом, контрпродуктивно.

Захарова обратила внимание на то, что такое поведение никоим образом не приближает, а напротив, отдаляет установление мира и стабильности на Южном Кавказе.

Россия готова организовать переговоры

Представитель МИД РФ заверила, что Москва готова сделать все, что понадобится, для проведения новых заседаний трехсторонней рабочей группы по разблокированию связей и комиссии по границе Армении и Азербайджана. Кроме того, российская сторона окажет содействие в организации переговоров по мирному соглашению на уровне глав МИД.

Как сообщал "Вестник Кавказа", 23 декабря в Москве была запланирована трехсторонняя встреча глав МИД России, Азербайджана и Армении. Она сорвалась в последний момент: Арарат Мирзоян не приехал на переговоры, причем Ереван даже не предупредил об этом заранее российскую сторону. В итоге будущее Южного Кавказа обсуждали Сергей Лавров и Джейхун Байрамов.