Министерство обороны Азербайджана информирует, что в ночь на 22 февраля фиксировались обстрелы позиций азербайджанской армии по нескольким направлениям.
Всего за вечер - с 20.45 до 01.20 произошло 15 обстрелов со стороны Армении и армянских боевиков, находящихся в зоне временного размещения российских миротворцев.
Подразделения ВС Армении с перерывами стреляли из снайперских винтовок и другого стрелкового оружия по позициям азербайджанских военных в направлении населенного пункта Агдам Товузского района и Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики.
В это же время обстрелу подверглись позиции азербайджанской армии в направлении города Шуша, Ходжавендского района и Тезекенда в Кяльбаджарском районе. Огонь был открыт членами незаконных армянских вооруженных формирований.
Оборонное ведомство Азербайджана уточняет, что азербайджанскими военными были приняты адекватные меры в ответ на провокацию.
Ранее «Вестник Кавказа» писал, что официальный Ереван готов остановить сепаратизм в Карабахе.