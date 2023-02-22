Опубликовано: 12:00, 22 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Подразделения ВС Армении и незаконные армянские вооруженные формирования накануне вечером открыли огонь по нескольким районам Азербайджана в разных частях страны. Азербайджанские военные ответили и подавили провокацию.

Министерство обороны Азербайджана информирует, что в ночь на 22 февраля фиксировались обстрелы позиций азербайджанской армии по нескольким направлениям.

Всего за вечер - с 20.45 до 01.20 произошло 15 обстрелов со стороны Армении и армянских боевиков, находящихся в зоне временного размещения российских миротворцев.

Подразделения ВС Армении с перерывами стреляли из снайперских винтовок и другого стрелкового оружия по позициям азербайджанских военных в направлении населенного пункта Агдам Товузского района и Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики.

В это же время обстрелу подверглись позиции азербайджанской армии в направлении города Шуша, Ходжавендского района и Тезекенда в Кяльбаджарском районе. Огонь был открыт членами незаконных армянских вооруженных формирований.

Оборонное ведомство Азербайджана уточняет, что азербайджанскими военными были приняты адекватные меры в ответ на провокацию.

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