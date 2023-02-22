Опубликовано: 10:00, 22 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Лидеры России и Азербайджана 22 февраля 2022 года подписали в Москве Декларацию о союзническом взаимодействии. Этот документ вывел отношения двух стран на новый уровень и закрепил их совместное движение в сторону мира на Кавказе.

Ровно год назад в Москве состоялось подписание декларации о союзническом взаимодействии между Азербайджаном и Россией. Документ подписали президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев. Декларация была подписана в год 30-летия дипломатических отношений между двумя странами и начала новый, союзнический виток.

Документ охватывает важнейшие сферы взаимодействия Москвы и Баку, как существующие, так и перспективные. Прежде всего, в нем прописан общий курс на мир на Кавказе.

Безопасность и мир на Южном Кавказе

Стороны подписали декларацию с общей целью - установить стабильность и безопасность на Южном Кавказе. Пункты 5, 6 и 7 в документе указывают на единый взгляд на послевоенное армяно-азербайджанское урегулирование: реваншизм Еревана недопустим, а территориальная целостность Азербайджана не подлежит обсуждениям. Дорожной картой в этом вопросе официально стало Трехстороннее заявление от 9-10 ноября 2020 года.

Военная поддержка и сотрудничество

Особое внимание в документе уделяется всестороннему развитию военно-политического сотрудничества России и Азербайджана. Речь идет об углубленном взаимодействии между армиями, оснащении ВС современными технологиями, создании совместного производства вооружений, а также предоставлении друг другу военной помощи "в целях обеспечения безопасности, поддержания мира и стабильности". Москва и Баку объединились для противодействия угрозам международного терроризма, экстремизма и сепаратизма.

Национальные валюты и поддержка на международной арене

Также Московская декларация закрепила детальные планы союзнического взаимодействия в других сферах. В частности, декларация разрешила использовании национальных валют во взаимных расчетах. Москва и Баку видят перспективы сотрудничества в сфере ядерной энергетики, а также условились поддерживать друг друга при вступлении в международные организации.

Диалог двух стран ведется регулярно. Ранее «Вестник Кавказа» сообщал о недавних переговорах лидеров России и Азербайджана. Энергетическое сотрудничество и последние события на Южном Кавказе Путин и Алиев обсудили 14 февраля.