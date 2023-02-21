Опубликовано: 20:38, 21 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Представители дипломатических ведомств России и Евросоюза провели телефонный разговор, инициатором которого выступил Брюссель. Михаил Галузин и Тойво Клаар поговорили о только что запущенной миссии ЕС в Армении. Замглавы МИД РФ отметил геополитические причины ее создания, подчеркнул, что она не поможет стабилизации на Южном Кавказе.

Замглавы МИД РФ Михаил Галузин поговорил по телефону со спецпредставителем ЕС по Южному Кавказу Тойво Клааром, сообщили в министерстве.

Беседа прошла по инициативе европейской стороны.

В числе прочего дипломаты обсудили армяно-азербайджанское послевоенное урегулирование.

В ходе разговора Галузин обратил внимание на хорошо различимую "геополитическую подоплеку" запуска в Армении т. н. гражданской миссии Евросоюза.

Замминистра подчеркнул, что это никоим образом не может помочь действительной стабилизации на Южном Кавказе.

Галузин напомнил, что Армения и Азербайджан не достигли консенсуса по поводу размещения миссии ЕС.

О миссии ЕС в Армении

Как сообщал "Вестник Кавказа", Совет ЕС принял решение об осуществлении долгосрочной миссии 23 января. Спустя месяц, 20 февраля, ее участники прибыли в Армению, в городе Ехегнадзор открылся ее штаб. Сегодня руководство миссии встретилось с армянским премьером Николом Пашиняном и другими представителями официального Еревана.

В состав миссии входят сто человек, это полицейские из разных стран ЕС и безоружные наблюдатели. Они разместятся в приграничных с Азербайджаном районах, где будут вести в том числе мониторинг ситуации на границе.