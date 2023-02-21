Замглавы МИД РФ Михаил Галузин поговорил по телефону со спецпредставителем ЕС по Южному Кавказу Тойво Клааром, сообщили в министерстве.
Беседа прошла по инициативе европейской стороны.
В числе прочего дипломаты обсудили армяно-азербайджанское послевоенное урегулирование.
В ходе разговора Галузин обратил внимание на хорошо различимую "геополитическую подоплеку" запуска в Армении т. н. гражданской миссии Евросоюза.
Замминистра подчеркнул, что это никоим образом не может помочь действительной стабилизации на Южном Кавказе.
Галузин напомнил, что Армения и Азербайджан не достигли консенсуса по поводу размещения миссии ЕС.
О миссии ЕС в Армении
Как сообщал "Вестник Кавказа", Совет ЕС принял решение об осуществлении долгосрочной миссии 23 января. Спустя месяц, 20 февраля, ее участники прибыли в Армению, в городе Ехегнадзор открылся ее штаб. Сегодня руководство миссии встретилось с армянским премьером Николом Пашиняном и другими представителями официального Еревана.
В состав миссии входят сто человек, это полицейские из разных стран ЕС и безоружные наблюдатели. Они разместятся в приграничных с Азербайджаном районах, где будут вести в том числе мониторинг ситуации на границе.